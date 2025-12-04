Рейтинг@Mail.ru
Решение Моди встретить Путина у трапа было неожиданным, заявил Песков
16:48 04.12.2025
Решение Моди встретить Путина у трапа было неожиданным, заявил Песков
Решение Моди встретить Путина у трапа было неожиданным, заявил Песков
Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди встретить у трапа прибывшего президента РФ Владимира Путина было неожиданным, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 04.12.2025
в мире
индия
россия
нарендра моди
владимир путин
дмитрий песков
индия
россия
в мире, индия, россия, нарендра моди, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Индия, Россия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Решение Моди встретить Путина у трапа было неожиданным, заявил Песков

Песков: решение Моди встретить прибывшего Путина у трапа было неожиданным

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди встретить у трапа прибывшего президента РФ Владимира Путина было неожиданным, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сам приехал премьер-министр Моди встречать Путина. Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали", - поделился он.
Видение будущего планеты у России и Индии во многом сходится, заявил Песков
В миреИндияРоссияНарендра МодиВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала