Митрошина заявила, что продавала квартиры ради погашения долгов

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Блогер Александр Митрошина, обвиняемая в легализации денег, заявила журналистам, что продавала свои квартиры, чтобы погасить задолженность по налогам.
"Пришлось продать квартиры, часть пошла на погашение налогового долга", - сказала она после заседания Тверского суда Москвы.
Митрошина сегодня в суде заявила, что вину признает частично - она не предполагала, что купля-продажа квартиры может быть расценена как отмывание денег.
Суд продлил ей домашний арест на полгода.
Митрошина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.
Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга. Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей.