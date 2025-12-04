Рейтинг@Mail.ru
12:35 04.12.2025 (обновлено: 12:36 04.12.2025)
Митрошина заявила, что продавала квартиры ради погашения долгов
Блогер Александр Митрошина, обвиняемая в легализации денег, заявила журналистам, что продавала свои квартиры, чтобы погасить задолженность по налогам.
происшествия, москва, россия, александра митрошина, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Москва, Россия, Александра Митрошина, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Александра Митрошина. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Блогер Александр Митрошина, обвиняемая в легализации денег, заявила журналистам, что продавала свои квартиры, чтобы погасить задолженность по налогам.
"Пришлось продать квартиры, часть пошла на погашение налогового долга", - сказала она после заседания Тверского суда Москвы.
Митрошина сегодня в суде заявила, что вину признает частично - она не предполагала, что купля-продажа квартиры может быть расценена как отмывание денег.
Суд продлил ей домашний арест на полгода.
Митрошина обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. По данным следствия, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.
Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга. Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей.
ПроисшествияМоскваРоссияАлександра МитрошинаФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
