Эксперт объяснил рост числа детей с аутизмом в России

Логопед-дефектолог из центра "Наш солнечный мир" работает с ребенком-аутистом. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Рост числа детей с аутизмом может быть связан с расхождением в терминологии и старой статистической форме, рассказал РИА Новости руководитель отделения детской психиатрии НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Минздрава РФ Игорь Макаров.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что в России зафиксирован серьёзный рост заболеваемости аутизмом среди детей, по данным канала, число случаев за последние шесть лет выросло примерно на 140%.

"В МКБ-10 нет термина "Расстройства (расстройство) аутистического спектра", а рубрикой F84 обозначены "Общие расстройства психологического (психического) развития", куда включены как сам детский аутизм, так и ряд других нарушений развития, никогда ранее не относимые к детскому аутизму как таковому", - рассказал Макаров

Он пояснил, что детский аутизм и расстройства аутистического спектра (РАС) не идентичные понятия. РАС имеет более широкий диапазон диагностических критериев, то есть по сути выставляется значительно чаще, чем диагноз детского аутизма.

"Оценка этих терминов как равнозначных приводит к гипердиагностике именно детского аутизма в его традиционном классическом понимании, что влияет и на статистические (эпидемиологические) показатели", - пояснил специалист.

Например, врач-психиатр, выставляющий диагноз РАС с использованием именно расширенных критериев диагностики этого феномена, в итоге в статистическую форму (не содержащую термина "РАС") вносит информацию о детском аутизме и атипичном детском аутизме (именно эти данные и включены в указанную форму).

"Имеет место смешение понятий, а как следствие - увеличение количества якобы детского аутизма, повторюсь, не идентичного гораздо более широкому понятию "расстройства аутистического спектра", - сообщил Макаров.

По его словам, определенное влияние на родительское и врачебное сообщество оказывает и активно подогреваемый интерес к данной проблеме рядом изданий, медийных и иных лиц, изначально весьма далеких от медицины в целом и психиатрии в частности, но достаточно внезапно заинтересовавшихся исключительно проблемой детского аутизма. Эта ситуация требует отдельного рассмотрения и анализа, добавил эксперт.