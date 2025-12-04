https://ria.ru/20251204/minenergo-2059863075.html
Россия и Узбекистан обсуждают участие российских компаний в обновлении ТЭС
Россия и Узбекистан обсуждают участие российских компаний в обновлении ТЭС - РИА Новости, 04.12.2025
Россия и Узбекистан обсуждают участие российских компаний в обновлении ТЭС
Россия и Узбекистан прорабатывают возможность участия компаний РФ в проектах по модернизации узбекистанских ТЭС и строительству в стране новых объектов... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:30:00+03:00
2025-12-04T18:30:00+03:00
2025-12-04T18:30:00+03:00
экономика
россия
узбекистан
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_53369cbf62ccc81dae8ddb3dafb76c0f.jpg
https://ria.ru/20251203/vitse-premer-2059463507.html
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5c2a9304ea642a2405f9894b5051d17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, узбекистан, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Узбекистан, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия и Узбекистан обсуждают участие российских компаний в обновлении ТЭС
РФ и Узбекистан прорабатывают участие российских компаний в модернизации ТЭС