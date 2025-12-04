Рейтинг@Mail.ru
Россия и Узбекистан обсуждают участие российских компаний в обновлении ТЭС - РИА Новости, 04.12.2025
18:30 04.12.2025
Россия и Узбекистан обсуждают участие российских компаний в обновлении ТЭС
Россия и Узбекистан обсуждают участие российских компаний в обновлении ТЭС
Россия и Узбекистан прорабатывают возможность участия компаний РФ в проектах по модернизации узбекистанских ТЭС и строительству в стране новых объектов... РИА Новости, 04.12.2025
экономика, россия, узбекистан, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Узбекистан, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия и Узбекистан обсуждают участие российских компаний в обновлении ТЭС

РФ и Узбекистан прорабатывают участие российских компаний в модернизации ТЭС

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана на здании открывшегося генерального консульства Республики Узбекистан во Владивостоке
Флаг Узбекистана на здании открывшегося генерального консульства Республики Узбекистан во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Флаг Узбекистана на здании открывшегося генерального консульства Республики Узбекистан во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия и Узбекистан прорабатывают возможность участия компаний РФ в проектах по модернизации узбекистанских ТЭС и строительству в стране новых объектов генерации, сообщили в Минэнерго РФ по итогам 26-го заседания Межправительственной российско-узбекской комиссии, в котором принял участие замминистра Роман Маршавин.
"Сторонами прорабатывается возможность привлечения российских компаний в проекты по модернизации узбекистанских ТЭС, а также строительства новых объектов генерации. С целью обмена опытом и лучшими практиками в сфере гидроэнергетики создана российско-узбекистанская межминистерская рабочая группа по сотрудничеству в области безопасности гидротехнических сооружений", - сказано в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Россия и Узбекистан достигли расчетов в национальных валютах на уровне 75%
ЭкономикаРоссияУзбекистанМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
