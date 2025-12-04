Владельцы "Квартала 95" создали новую компанию без Миндича, пишут СМИ

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Владельцы украинской студии "Квартал 95" создали новую компанию, в которой уже нет доли бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, связанного с коррупционным скандалом в энергетике, сообщило в четверг украинское издание "Детектор медиа".
"Квартал 95" создал новую компанию, где в собственниках нет Тимура Миндича. Весь новый контент будет производиться компанией "Квартал ЮА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Детектор медиа".
По данным украинского издания, 54,5% новой компании принадлежит директору и основателю студии "Квартал 95" Сергею Шефиру. В качестве остальных владельцев компании указаны актеры из труппы "Квартала", владеющие долями не более 10%. Зеленского среди них нет.
"Квартал-95" - украинская компания по созданию юмористических и концертных программ. Одним из ее основателей был Зеленский. 12 ноября студия "Квартал 95" попросила не проводить ассоциаций между ней и фигурантом громкого коррупционного дела, совладельцем компании Тимуром Миндичем.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики, на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
