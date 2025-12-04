Рейтинг@Mail.ru
Владельцы "Квартала 95" создали новую компанию без Миндича, пишут СМИ - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/mindich-2059825513.html
Владельцы "Квартала 95" создали новую компанию без Миндича, пишут СМИ
Владельцы "Квартала 95" создали новую компанию без Миндича, пишут СМИ - РИА Новости, 04.12.2025
Владельцы "Квартала 95" создали новую компанию без Миндича, пишут СМИ
Владельцы украинской студии "Квартал 95" создали новую компанию, в которой уже нет доли бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, связанного с РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:52:00+03:00
2025-12-04T16:52:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_12:0:901:500_1920x0_80_0_0_416d5aed776c54c48d449518560f9389.jpg
https://ria.ru/20251111/mindich-2054209718.html
https://ria.ru/20251202/mindich-2059195711.html
https://ria.ru/20251112/mindich-2054472131.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_159:0:826:500_1920x0_80_0_0_b5e73afa0998e99113fdbf81727a2571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, тимур миндич, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Владельцы "Квартала 95" создали новую компанию без Миндича, пишут СМИ

Украинские СМИ: владельцы "Квартала 95" создали новую компанию без Миндича

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Владельцы украинской студии "Квартал 95" создали новую компанию, в которой уже нет доли бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, связанного с коррупционным скандалом в энергетике, сообщило в четверг украинское издание "Детектор медиа".
"Квартал 95" создал новую компанию, где в собственниках нет Тимура Миндича. Весь новый контент будет производиться компанией "Квартал ЮА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Детектор медиа".
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В НАБУ назвали главного в коррупционной схеме по энергетике
11 ноября, 15:02
По данным украинского издания, 54,5% новой компании принадлежит директору и основателю студии "Квартал 95" Сергею Шефиру. В качестве остальных владельцев компании указаны актеры из труппы "Квартала", владеющие долями не более 10%. Зеленского среди них нет.
"Квартал-95" - украинская компания по созданию юмористических и концертных программ. Одним из ее основателей был Зеленский. 12 ноября студия "Квартал 95" попросила не проводить ассоциаций между ней и фигурантом громкого коррупционного дела, совладельцем компании Тимуром Миндичем.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики, на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
У Миндича есть информация, дискредитирующая Зеленского, считает эксперт
2 декабря, 13:57
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Студия "Квартал 95" попросила не ассоциировать ее с Миндичем
12 ноября, 14:04
 
В миреУкраинаТимур МиндичГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала