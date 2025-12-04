Владельцы "Квартала 95" создали новую компанию без Миндича, пишут СМИ

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Владельцы украинской студии "Квартал 95" создали новую компанию, в которой уже нет доли бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, связанного с коррупционным скандалом в энергетике, сообщило в четверг украинское издание "Детектор медиа".

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник Галущенко Игорь Миронюк.