В МИД заявили, что ряд мероприятий ОБСЕ переведены в формат для избранных - РИА Новости, 04.12.2025
22:06 04.12.2025
В МИД заявили, что ряд мероприятий ОБСЕ переведены в формат для избранных
В МИД заявили, что ряд мероприятий ОБСЕ переведены в формат для избранных
Ряд мероприятий ОБСЕ переведены в закрытый формат, где принимают участие только избранные, и это не позволяет решать реальные проблемы, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T22:06:00+03:00
2025-12-04T22:06:00+03:00
2025
россия, александр грушко, обсе, политика
Россия, Александр Грушко, ОБСЕ, Политика
В МИД заявили, что ряд мероприятий ОБСЕ переведены в формат для избранных

Замглавы МИД: ряд мероприятий ОБСЕ переведены в закрытый формат для избранных

© AP Photo / Heinz-Peter BaderОператор снимает логотип ОБСЕ
Оператор снимает логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Оператор снимает логотип ОБСЕ. Архивное фото
ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Ряд мероприятий ОБСЕ переведены в закрытый формат, где принимают участие только избранные, и это не позволяет решать реальные проблемы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Традиционные мероприятия не проводятся уже несколько лет. Некоторые переведены в закрытый формат для избранных, что не может не сказаться на их содержательном наполнении и не позволяет решать реальные проблемы", - сказал Грушко на заседании совета министров ОБСЕ.
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
НАТО и ЕС хотели сорвать мирный процесс на Украине, заявили в МИД
РоссияАлександр ГрушкоОБСЕПолитика
 
 
