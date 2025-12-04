Рейтинг@Mail.ru
Грушко с иронией прокомментировал порядок выступлений стран на саммите ОБСЕ - РИА Новости, 04.12.2025
22:02 04.12.2025 (обновлено: 23:00 04.12.2025)
Грушко с иронией прокомментировал порядок выступлений стран на саммите ОБСЕ
Грушко с иронией прокомментировал порядок выступлений стран на саммите ОБСЕ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя ход заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, с иронией высказался о распределении очередности выступлений делегаций, отметив, что на площадке многое вызвало удивление.
Он указал на то, что ряд спикеров в ходе своих выступлений на площадке рассуждали в "абсурдном ключе" о, по их словам, агрессивной сущности России. По его словам, сильно помогла усилить это "чувство абсурда происходящего" глава Европейской внешнеполитической службы Кая Каллас, которая на открытии Совета министров вновь решила вставить тезис о том, что Россия за последние 100 лет якобы совершила 19 нападений на различные страны, причем на многие по три-четыре раза.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Грушко заявил об "украинизировании" повестки дня западной делегацией в ОБСЕ
Вчера, 20:44
"Но тут многие вещи вызывают удивление. Например, тот факт, что на прошлом СМИД слепой жребий избрал Украину первым (выступающим - ред.). В этот раз колесо удачи провернулось таким образом, что шарик выпал с номером два. Но Норвегия любезно, насколько я понимаю, уступила. И первое место у Украины. Ну так, по ходу дела, вспоминалась теория относительности Эйнштейна", - сказал Грушко, добавив, что многие вещи на площадке были оторваны от реальности.
Россия на заседании получила 45-й номер для выступления.
СМИД ОБСЕ стартовал в четверг в Вене, российскую делегацию на встрече возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Мероприятие будет проходить в течение двух дней.
Оператор снимает логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Замглавы МИД заявил о бессмысленности мониторинговых миссий ОБСЕ
Вчера, 21:54
 
