Грушко с иронией прокомментировал порядок выступлений стран на саммите ОБСЕ

ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя ход заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, с иронией высказался о распределении очередности выступлений делегаций, отметив, что на площадке многое вызвало удивление.
Он указал на то, что ряд спикеров в ходе своих выступлений на площадке рассуждали в "абсурдном ключе" о, по их словам, агрессивной сущности России. По его словам, сильно помогла усилить это "чувство абсурда происходящего" глава Европейской внешнеполитической службы Кая Каллас, которая на открытии Совета министров вновь решила вставить тезис о том, что Россия за последние 100 лет якобы совершила 19 нападений на различные страны, причем на многие по три-четыре раза.
"Но тут многие вещи вызывают удивление. Например, тот факт, что на прошлом СМИД слепой жребий избрал Украину первым (выступающим - ред.). В этот раз колесо удачи провернулось таким образом, что шарик выпал с номером два. Но Норвегия любезно, насколько я понимаю, уступила. И первое место у Украины. Ну так, по ходу дела, вспоминалась теория относительности Эйнштейна", - сказал Грушко, добавив, что многие вещи на площадке были оторваны от реальности.
Россия на заседании получила 45-й номер для выступления.