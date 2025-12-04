https://ria.ru/20251204/mid-2059900965.html
Страны ЕС сами превращают себя в потенциальные цели, заявили в МИД
Страны ЕС сами превращают себя в потенциальные цели, заявили в МИД - РИА Новости, 04.12.2025
Страны ЕС сами превращают себя в потенциальные цели, заявили в МИД
Европейские страны, заявляя о готовности разместить на своей территории американские ракеты средней дальности, сами превращают себя в потенциальные цели, заявил РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:47:00+03:00
2025-12-04T20:47:00+03:00
2025-12-04T20:47:00+03:00
в мире
россия
александр грушко
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20251125/makron-2057362406.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, александр грушко, евросоюз
В мире, Россия, Александр Грушко, Евросоюз
Страны ЕС сами превращают себя в потенциальные цели, заявили в МИД
МИД: страны Европы превратят себя в потенциальные цели, если разместят ракеты