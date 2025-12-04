Посла России вызвали в МИД Великобритании

ЛОНДОН, 4 дек - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с выдвинутыми обвинениями в проведении "кампании враждебных действий против Великобритании", говорится в заявлении, распространенном британским МИД.
"Российский посол вызван в министерство иностранных дел для ответов по поводу продолжающейся кампании враждебных действий России против Великобритании", - заявили в МИД.
Также сообщается, что МИД запросит у посла "ответы на выводы расследования" гибели в 2018 году в Солсбери Дон Стерджес.
Ранее в четверг власти Великобритании опубликовали выводы официального расследования гибели Стерджес, из которого следует, что она стала случайной жертвой инцидента в Солсбери.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.