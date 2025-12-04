https://ria.ru/20251204/mid-2059875310.html
Европа готовится к неизбежному конфликту с Россией, заявили в МИД
Европа готовится к неизбежному конфликту с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 04.12.2025
Европа готовится к неизбежному конфликту с Россией, заявили в МИД
В Европе идет целенаправленная подготовка к неизбежному, как считают в столицах, вооруженному столкновению с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:07:00+03:00
2025-12-04T19:07:00+03:00
2025-12-04T20:18:00+03:00
в мире
россия
европа
александр грушко
нато
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, александр грушко, нато, обсе
В мире, Россия, Европа, Александр Грушко, НАТО, ОБСЕ
Европа готовится к неизбежному конфликту с Россией, заявили в МИД
Замглавы МИД РФ: Европа готовится к неизбежному военному конфликту с РФ