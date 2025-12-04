Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля ситуацию в секторе Газа

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, стороны обменялись мнениями по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в том числе вокруг сектора Газа в свете соглашения о прекращении огня, достигнутого 10 октября, сообщает внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, стороны затронули актуальные аспекты двусторонней повестки дня с акцентом на задачи дальнейшего укрепления российско-израильских отношений и наращивания делового сотрудничества в различных областях, добавляется в сообщении МИД.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. К этому времени палестинские радикалы продолжали удерживать 20 живых заложников и тела 28 погибших заложников.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.