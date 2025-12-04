https://ria.ru/20251204/mid-2059818154.html
Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля ситуацию в секторе Газа
Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля ситуацию в секторе Газа
04.12.2025
Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля ситуацию в секторе Газа
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, стороны обменялись мнениями по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта
Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля ситуацию в секторе Газа
Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил с послом Израиля ситуацию в Газе
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, стороны обменялись мнениями по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в том числе вокруг сектора Газа в свете соглашения о прекращении огня, достигнутого 10 октября, сообщает внешнеполитическое ведомство.
"Четвертого декабря заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
принял посла государства Израиль
в Москве
Одеда Йосефа. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в том числе вокруг сектора Газа в свете соглашения о прекращении огня, достигнутого 10 октября, а также резолюции 2803 СБ ООН
по Газе", - говорится
в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Кроме того, стороны затронули актуальные аспекты двусторонней повестки дня с акцентом на задачи дальнейшего укрепления российско-израильских отношений и наращивания делового сотрудничества в различных областях, добавляется в сообщении МИД.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС
в секторе Газа вступило в силу 10 октября. К этому времени палестинские радикалы продолжали удерживать 20 живых заложников и тела 28 погибших заложников.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны.