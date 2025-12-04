Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал сообщения о расправах британских военных в Афганистане
15:18 04.12.2025 (обновлено: 15:30 04.12.2025)
МИД прокомментировал сообщения о расправах британских военных в Афганистане
МИД прокомментировал сообщения о расправах британских военных в Афганистане - РИА Новости, 04.12.2025
МИД прокомментировал сообщения о расправах британских военных в Афганистане
Опубликованные данные о внесудебных расправах британских военных над мирным афганским населением наносят серьезный репутационный ущерб Лондону, который... РИА Новости, 04.12.2025
МИД прокомментировал сообщения о расправах британских военных в Афганистане

Захарова: расправы британских военных в Афганистане наносят ущерб Лондону

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Опубликованные данные о внесудебных расправах британских военных над мирным афганским населением наносят серьезный репутационный ущерб Лондону, который многократно позиционировал себя в качестве примера соблюдения прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Этот сюжет наносит Британии очередной серьезный репутационный удар. Вновь наглядно демонстрирует верх лицемерия, двойных стандартов политики Лондона в вопросах соблюдения защиты прав человека. Напомню, Лондон неоднократно позиционировал себя чуть ли не эталоном в правочеловеческой сфере - на деле цинично пренебрегал нормами международного гуманитарного права, при этом без зазрения совести с такой долей самоназначенности эталоном морали и нравственности поучает и обличает в этих вопросах других", - заявила она в ходе еженедельного брифинга.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Захарова рассказала, что означает оговорка Байдена об Афганистане и Украине
10 марта 2024, 12:03
По словам Захаровой, появляются все новые сведения о многочисленных фактах внесудебных расправ западных коалиционных сил, в том числе и британских военных. Речь идет о расправах над мирным афганским населением в ходе военной операции НАТО "Несокрушимая свобода".
"Необходимо положить конец безнаказанности, которая продолжает (позволять) западным военным пренебрегать жизнями мирных граждан. При этом, еще раз обращу внимание, они же бесконечно поучают всех. Они почему-то занимаются проблемами в различных частях света, к которым, вообще-то, не должны иметь никакого отношения, не видя, что происходит у них под носом", - заключила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Россия не стремилась к конфронтации с Британией, заявила Захарова
20 ноября, 13:01
 
