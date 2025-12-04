МИД прокомментировал сообщения о расправах британских военных в Афганистане

"Необходимо положить конец безнаказанности, которая продолжает (позволять) западным военным пренебрегать жизнями мирных граждан. При этом, еще раз обращу внимание, они же бесконечно поучают всех. Они почему-то занимаются проблемами в различных частях света, к которым, вообще-то, не должны иметь никакого отношения, не видя, что происходит у них под носом", - заключила Захарова.