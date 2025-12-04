МИД прокомментировал сообщения о расправах британских военных в Афганистане

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Опубликованные данные о внесудебных расправах британских военных над мирным афганским населением наносят серьезный репутационный ущерб Лондону, который многократно позиционировал себя в качестве примера соблюдения прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Этот сюжет наносит Британии очередной серьезный репутационный удар. Вновь наглядно демонстрирует верх лицемерия, двойных стандартов политики Лондона в вопросах соблюдения защиты прав человека. Напомню, Лондон неоднократно позиционировал себя чуть ли не эталоном в правочеловеческой сфере - на деле цинично пренебрегал нормами международного гуманитарного права, при этом без зазрения совести с такой долей самоназначенности эталоном морали и нравственности поучает и обличает в этих вопросах других", - заявила она в ходе еженедельного брифинга.
"Необходимо положить конец безнаказанности, которая продолжает (позволять) западным военным пренебрегать жизнями мирных граждан. При этом, еще раз обращу внимание, они же бесконечно поучают всех. Они почему-то занимаются проблемами в различных частях света, к которым, вообще-то, не должны иметь никакого отношения, не видя, что происходит у них под носом", - заключила Захарова.