Захарова пообещала жесткий ответ на действия ЕС по российским активам - РИА Новости, 04.12.2025
14:50 04.12.2025
Захарова пообещала жесткий ответ на действия ЕС по российским активам
Захарова пообещала жесткий ответ на действия ЕС по российским активам
Захарова пообещала жесткий ответ на действия ЕС по российским активам

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Любые противоправные действия Евросоюза по российским активам получат жесткую реакцию со стороны Москвы и всего мирового сообщества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Разумеется, любые противоправные действия с нашими госрезервами, активами, без самой жесткой реакции не останутся. Мы об этом говорили неоднократно. Кстати, и такая реакция будет как с нашей стороны, так, конечно, она не останется, эта ситуация, без реакции и мирового сообщества, потому что, еще раз повторю, никто в Европейском Союзе даже не скрывает, что легальных оснований для таких акций нет", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова предупредила о последствиях хищения российских активов
12 сентября, 13:30
