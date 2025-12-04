Рейтинг@Mail.ru
14:06 04.12.2025 (обновлено: 14:09 04.12.2025)
МИД прокомментировал изменения в составе украинской переговорной делегации
МИД прокомментировал изменения в составе украинской переговорной делегации
в мире, россия, украина, мария захарова, рустем умеров, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Рустем Умеров, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Для российской стороны важна не личность главы украинской делегации на переговорах по урегулированию, а его готовность к работе над устранением первопричин конфликта, готовность к диалогу со стороны нового главы украинской делегации Рустема Умерова покажут время и конкретные результаты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Для нас важна, в общем-то, не фигура того или иного представителя киевского режима или Украины. Нам важен содержательный разговор, нацеленный на устранение первопричин конфликта. Насколько Умеров готов к этому в своем новом качестве - мне кажется, покажет время и конкретные результаты", - сказала она в ходе брифинга.
Экс-глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Ермак перед отставкой устроил Зеленскому истерику, пишут СМИ
1 декабря, 10:58
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
