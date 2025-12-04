Рейтинг@Mail.ru
МИД: теракты Киева в Черном море преследуют цель срыва мирного процесса
13:00 04.12.2025 (обновлено: 13:33 04.12.2025)
МИД: теракты Киева в Черном море преследуют цель срыва мирного процесса
МИД: теракты Киева в Черном море преследуют цель срыва мирного процесса - РИА Новости, 04.12.2025
МИД: теракты Киева в Черном море преследуют цель срыва мирного процесса
Теракты киевского режима в акватории Черного моря преследуют цель срыва процесса по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 04.12.2025
МИД: теракты Киева в Черном море преследуют цель срыва мирного процесса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Теракты киевского режима в акватории Черного моря преследуют цель срыва процесса по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все эти теракты, как мы понимаем, преследуют одну цель - сорвать намечающийся мирный процесс по урегулированию конфликта и нанести ущерб навигационной безопасности в акватории Черного моря", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, именно с этой целью Киев санкционировал 1 декабря нападение на российское коммерческое судно Midvolga-2 в 80 морских милях от побережья Турции и все прочие атаки с применением безэкипажных катеров.
Россия ранее решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, призвав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
