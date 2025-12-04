https://ria.ru/20251204/mid-2059749083.html
МИД: теракты Киева в Черном море преследуют цель срыва мирного процесса
Теракты киевского режима в акватории Черного моря преследуют цель срыва процесса по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:00:00+03:00
2025-12-04T13:00:00+03:00
2025-12-04T13:33:00+03:00
в мире
черное море
украина
россия
мария захарова
киев
черное море
украина
россия
киев
Новости
ru-RU
МИД: теракты Киева в Черном море преследуют цель срыва мирного процесса
