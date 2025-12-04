Рейтинг@Mail.ru
80-летие Победы вошло в международную повестку, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 04.12.2025 (обновлено: 12:47 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/mid-2059745972.html
80-летие Победы вошло в международную повестку, заявила Захарова
80-летие Победы вошло в международную повестку, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2025
80-летие Победы вошло в международную повестку, заявила Захарова
Совместными усилиями стран СНГ тему общей Победы в Великой Отечественной войне удалось вывести в международную повестку в 2025 году на всем пространстве бывшего РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:46:00+03:00
2025-12-04T12:47:00+03:00
россия
ссср
мария захарова
снг
содружество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/66/1561706640_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_6021f741768fda54ecb7215662929a81.jpg
https://ria.ru/20251204/gomduma-2059671875.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/66/1561706640_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa8d04662649af223143ce00d40ad8d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, мария захарова, снг, содружество
Россия, СССР, Мария Захарова, СНГ, Содружество
80-летие Победы вошло в международную повестку, заявила Захарова

Захарова: 80-летие Победы вошло в международную повестку во всем бывшем СССР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Совместными усилиями стран СНГ тему общей Победы в Великой Отечественной войне удалось вывести в международную повестку в 2025 году на всем пространстве бывшего СССР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Усилиями стран СНГ, патриотических, волонтёрских объединений, миллионов простых граждан на всем постсоветском пространстве удалось вывести тему нашей общей Победы в актуальную международную повестку, причем в заглавные новости", - сказала она, выступая на конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества".
Захарова отдельно подчеркнула, что подготовка к юбилею Победы стала в 2025 году одним из приоритетных направлений работы МИД России.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В ГД предложили разместить на 500-рублевой купюре знамя Победы на Рейхстаге
Вчера, 05:19
 
РоссияСССРМария ЗахароваСНГСодружество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала