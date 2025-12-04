Рейтинг@Mail.ru
Месси не сыграет в "Финалиссиме"
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:31 04.12.2025 (обновлено: 03:37 05.12.2025)
Месси не сыграет в "Финалиссиме"
Месси не сыграет в "Финалиссиме" - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Месси не сыграет в "Финалиссиме"
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси заявил, что не примет участия в матче за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины по... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
футбол
спорт
лионель месси
аргентина
2025
Новости
спорт, лионель месси, аргентина
Футбол, Спорт, Лионель Месси, Аргентина
Месси не сыграет в "Финалиссиме"

Месси не сыграет в матче за титул "Финалиссимы" в марте 2026 года

Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси заявил, что не примет участия в матче за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины по футболу.
Матч между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки соответственно, должен пройти 27 марта в Катаре. Сезон в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS), где с 2023 года Месси выступает в составе "Интер Майами", завершится 6 декабря.
"Нет, честно говоря, не сыграю (в "Финалиссиме"). Даже не подтверждено, состоится ли матч", - сказал Месси ESPN.
Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Роналду дисквалифицировали на один матч, он сможет сыграть во всех играх ЧМ
25 ноября, 19:19
