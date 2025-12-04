https://ria.ru/20251204/mery-2059780262.html
Россия готовит ответные меры на случай изъятия ее активов, заявила Захарова
Москва готовит ответные меры на случай изъятия ее активов Европейским союзом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T14:47:00+03:00
2025-12-04T14:47:00+03:00
2025-12-04T15:34:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059786523_0:0:3484:1960_1920x0_80_0_0_090f9e70e6d70cee19e2ecff3e61a175.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости.
Москва готовит ответные меры на случай изъятия ее активов Европейским союзом, заявила
официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Любые противоправные действия с нашими активами не останутся без самой жесткой реакции. <...> Подготовка пакета ответных мер на случай фактического воровства, изъятия активов Российской Федерации уже ведется", — сказала она на брифинге.
Дипломат не уточнила, каким именно будет ответ, но подчеркнула, что ЕС станет о нем известно.
«
"Будет сюрприз", — отметила Захарова.
Официальный представитель МИД назвала идею ЕС использовать чужие средства для "репарационного кредита" Киеву неадекватной. По ее словам, этот план нанесет ущерб самому объединению.
Ситуация с российскими активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии
на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.