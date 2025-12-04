Рейтинг@Mail.ru
Россия готовит ответные меры на случай изъятия ее активов, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 04.12.2025 (обновлено: 15:34 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/mery-2059780262.html
Россия готовит ответные меры на случай изъятия ее активов, заявила Захарова
Россия готовит ответные меры на случай изъятия ее активов, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2025
Россия готовит ответные меры на случай изъятия ее активов, заявила Захарова
Москва готовит ответные меры на случай изъятия ее активов Европейским союзом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T14:47:00+03:00
2025-12-04T15:34:00+03:00
россия
украина
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
европа
бельгия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059786523_0:0:3484:1960_1920x0_80_0_0_090f9e70e6d70cee19e2ecff3e61a175.jpg
https://ria.ru/20251130/aktivy-2058683045.html
https://ria.ru/20251204/medvedev-2059697611.html
https://ria.ru/20251203/aktivy-2059572902.html
https://ria.ru/20251202/es-2059263807.html
россия
украина
европа
бельгия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852646_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad22a3649f7195b3b0abc47a67e9dae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, европа, бельгия, москва, g7, euroclear, в мире
Россия, Украина, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Европа, Бельгия, Москва, G7, Euroclear, В мире
Россия готовит ответные меры на случай изъятия ее активов, заявила Захарова

Захарова: Россия готовит пакет ответных мер в случае изъятия активов Евросоюзом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Москва готовит ответные меры на случай изъятия ее активов Европейским союзом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Любые противоправные действия с нашими активами не останутся без самой жесткой реакции. <...> Подготовка пакета ответных мер на случай фактического воровства, изъятия активов Российской Федерации уже ведется", — сказала она на брифинге.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента, Брюссель - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Глава МИД Франции назвал вероятную дату принятия решения по активам России
30 ноября, 06:04
Дипломат не уточнила, каким именно будет ответ, но подчеркнула, что ЕС станет о нем известно.
«
"Будет сюрприз", — отметила Захарова.
Официальный представитель МИД назвала идею ЕС использовать чужие средства для "репарационного кредита" Киеву неадекватной. По ее словам, этот план нанесет ущерб самому объединению.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Медведев рассказал о возможном ответе ЕС на конфискацию российских активов
Вчера, 09:45

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Мы запретим". ЕК выступила с новым предложением по активам России
3 декабря, 17:27
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.

В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Евродепутаты считают решение ЕЦБ по активам России пощечиной фон дер Ляйен
2 декабря, 16:20
 
РоссияУкраинаМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияЕвропаБельгияМоскваG7EuroclearВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала