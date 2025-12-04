Медведев рассказал о возможном ответе ЕС на конфискацию российских активов

Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет. Так, против этого плана выступает Бельгия, где и хранится основная часть активов. Премьер страны Барт де Вевер отмечал, что эти планы могут помешать потенциальному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.