https://ria.ru/20251204/medvedev-2059697611.html
Медведев рассказал о возможном ответе ЕС на конфискацию российских активов
Медведев рассказал о возможном ответе ЕС на конфискацию российских активов - РИА Новости, 04.12.2025
Медведев рассказал о возможном ответе ЕС на конфискацию российских активов
В случае кражи российских активов странами — членами ЕС Москва вернет их путем репараций, заявил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T09:45:00+03:00
2025-12-04T09:45:00+03:00
2025-12-04T19:05:00+03:00
россия
украина
экономика
бельгия
дмитрий медведев
евросоюз
еврокомиссия
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_06e99000540579ce1bf13256f65d2ab1.jpg
https://ria.ru/20251202/es-2059263807.html
https://ria.ru/20251203/aktivy-2059572902.html
https://ria.ru/20251204/es-2059673949.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50c9c5ead75459d3cd0b9fc00084d1da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, экономика, бельгия, дмитрий медведев, евросоюз, еврокомиссия, единая россия, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Экономика, Бельгия, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Еврокомиссия, Единая Россия, Санкции в отношении России
Медведев рассказал о возможном ответе ЕС на конфискацию российских активов
Медведев: РФ в случае изъятия может вернуть замороженные активы путем репараций
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В случае кражи российских активов странами — членами ЕС Москва вернет их путем репараций, заявил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев.
"Если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы, заблокированные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli
со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями", — говорится в его публикации на платформе MAX
.
Медведев
также предупредил, что Россия может вернуть украденные средства в натуральной форме "поверженными врагами".
По подсчетам РИА Новости, сделанным на основе данных национальных статслужб, при использовании замороженных активов страны ЕС потеряют минимум 190 миллиардов инвестиций в российскую экономику.
В последнее время Еврокомиссия
пытается убедить использовать для "репарационного кредита" Киеву заблокированные средства, принадлежащие Москве. Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Россия "выплатит ей материальный ущерб".
Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет. Так, против этого плана выступает Бельгия, где и хранится основная часть активов. Премьер страны Барт де Вевер отмечал, что эти планы могут помешать потенциальному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря. Президент Владимир Путин подчеркивал, это приведет к резкому падению доверия к еврозоне. Москва неоднократно называла политику ЕС в этом вопросе воровством.