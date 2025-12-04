Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о возможном ответе ЕС на конфискацию российских активов - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 04.12.2025 (обновлено: 19:05 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/medvedev-2059697611.html
Медведев рассказал о возможном ответе ЕС на конфискацию российских активов
Медведев рассказал о возможном ответе ЕС на конфискацию российских активов - РИА Новости, 04.12.2025
Медведев рассказал о возможном ответе ЕС на конфискацию российских активов
В случае кражи российских активов странами — членами ЕС Москва вернет их путем репараций, заявил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T09:45:00+03:00
2025-12-04T19:05:00+03:00
россия
украина
экономика
бельгия
дмитрий медведев
евросоюз
еврокомиссия
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_06e99000540579ce1bf13256f65d2ab1.jpg
https://ria.ru/20251202/es-2059263807.html
https://ria.ru/20251203/aktivy-2059572902.html
https://ria.ru/20251204/es-2059673949.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50c9c5ead75459d3cd0b9fc00084d1da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, экономика, бельгия, дмитрий медведев, евросоюз, еврокомиссия, единая россия, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Экономика, Бельгия, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Еврокомиссия, Единая Россия, Санкции в отношении России
Медведев рассказал о возможном ответе ЕС на конфискацию российских активов

Медведев: РФ в случае изъятия может вернуть замороженные активы путем репараций

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В случае кражи российских активов странами — членами ЕС Москва вернет их путем репараций, заявил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев.
"Если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы, заблокированные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями", — говорится в его публикации на платформе MAX.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Евродепутаты считают решение ЕЦБ по активам России пощечиной фон дер Ляйен
2 декабря, 16:20
Медведев также предупредил, что Россия может вернуть украденные средства в натуральной форме "поверженными врагами".
По подсчетам РИА Новости, сделанным на основе данных национальных статслужб, при использовании замороженных активов страны ЕС потеряют минимум 190 миллиардов инвестиций в российскую экономику.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Мы запретим". ЕК выступила с новым предложением по активам России
3 декабря, 17:27
В последнее время Еврокомиссия пытается убедить использовать для "репарационного кредита" Киеву заблокированные средства, принадлежащие Москве. Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Россия "выплатит ей материальный ущерб".
Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет. Так, против этого плана выступает Бельгия, где и хранится основная часть активов. Премьер страны Барт де Вевер отмечал, что эти планы могут помешать потенциальному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря. Президент Владимир Путин подчеркивал, это приведет к резкому падению доверия к еврозоне. Москва неоднократно называла политику ЕС в этом вопросе воровством.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Евродепутат назвал последствия от конфискации ЕС активов России
Вчера, 06:03
 
РоссияУкраинаЭкономикаБельгияДмитрий МедведевЕвросоюзЕврокомиссияЕдиная РоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала