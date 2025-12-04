https://ria.ru/20251204/medvedev-2059696152.html
Медведев рассказал о возможном ответе ЕС на конфискацию российских активов
Медведев рассказал о возможном ответе ЕС на конфискацию российских активов - РИА Новости, 04.12.2025
Медведев рассказал о возможном ответе ЕС на конфискацию российских активов
ЕСЛИ ЕВРОСОЮЗ ПОПЫТАЕТСЯ УКРАСТЬ РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ, ВОЗВРАТ СРЕДСТВ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ ПУТËМ НАСТОЯЩИХ РЕПАРАЦИЙ - МЕДВЕДЕВ
2025-12-04T09:33:00+03:00
2025-12-04T09:33:00+03:00
2025-12-04T09:45:00+03:00
экономика
евросоюз
Медведев рассказал о возможном ответе ЕС на конфискацию российских активов
Медведев: РФ в случае изъятия может вернуть замороженные активы путем репараций