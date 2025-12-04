Россияне могут отправить вопрос Путину через чат-бот в мессенджере MAX

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россияне уже могут направить вопрос для прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным через чат-бот на национальной платформе Max, убедился корреспондент РИА Новости.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Прием вопросов начнется в четверг в 15.00 мск и продлится до окончания программы 19 декабря.

В четверг в Telegram-канале Кремля сообщили, что россияне смогут воспользоваться чат-ботом на платформе Мax для отправки вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным". Также каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.