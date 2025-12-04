Рейтинг@Mail.ru
13:08 04.12.2025 (обновлено: 13:13 04.12.2025)
Россияне могут отправить вопрос Путину через чат-бот в мессенджере MAX
Россияне уже могут направить вопрос для прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным через чат-бот на национальной платформе Max, убедился корреспондент РИА
технологии
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
технологии, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Технологии, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россияне уже могут направить вопрос для прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным через чат-бот на национальной платформе Max, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, сначала бот предлагает отправить в чат вопрос для президента в РФ. Как только пользователь направит его, он получает сообщение: "Готово, ваш вопрос отправился в редакцию программы "Итоги года". Обратная связь придет на ваш телефон или почту".
Пользователю также предлагают подписаться на канал "Кремль. Новости", чтобы следить за ходом программы "Итоги года с Владимиром Путиным".
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Прием вопросов начнется в четверг в 15.00 мск и продлится до окончания программы 19 декабря.
В четверг в Telegram-канале Кремля сообщили, что россияне смогут воспользоваться чат-ботом на платформе Мax для отправки вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным". Также каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Кремле рассказали об обработке обращений для прямой линии Путина
20 ноября, 13:14
 
ТехнологиВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
