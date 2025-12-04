Рейтинг@Mail.ru
В MAX рассказали, как отправить вопрос Путину для прямой линии
12:07 04.12.2025
В MAX рассказали, как отправить вопрос Путину для прямой линии
В MAX рассказали, как отправить вопрос Путину для прямой линии

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Возможность отправить вопрос в формате видео или текста появилась у пользователей национальной платформы Max - для этого необходимо найти чат-бот "Итоги года с В.Путиным" и запустить сервис, нажав на кнопку "Начать", говорится в релизе Max.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Прием вопросов начнется в четверг в 15.00 мск и продлится до окончания программы 19 декабря.
"Отправить сообщение в формате видео или текста могут граждане России любого возраста и из любого региона. Для того, чтобы задать вопрос главе государства через Мax, необходимо найти чат-бот "Итоги года с В.Путиным" в поиске мессенджера или перейти по ссылке; запустить сервис, нажав на кнопку "Начать", - говорится в релизе.
Далее пользователю нужно поделиться номером телефона - это нужно, чтобы получить обратную связь по обращению; а также указать имя, населенный пункт, возраст и адрес электронной почты (по желанию). После этого необходимо загрузить видео с обращением или оставить текстовый запрос. Этот вопрос отправится в редакцию программы "Итоги года с Владимиром Путиным", обратная связь поступит на указанный пользователем номер телефона или почту.
В четверг в Telegram-канале Кремля сообщили, что россияне смогут воспользоваться чат-ботом на платформе Мax для отправки вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным". Также каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.
