В MAX рассказали, как отправить вопрос Путину для прямой линии

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Возможность отправить вопрос в формате видео или текста появилась у пользователей национальной платформы Max - для этого необходимо найти чат-бот "Итоги года с В.Путиным" и запустить сервис, нажав на кнопку "Начать", говорится в релизе Max.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным " выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Прием вопросов начнется в четверг в 15.00 мск и продлится до окончания программы 19 декабря.

"Отправить сообщение в формате видео или текста могут граждане России любого возраста и из любого региона. Для того, чтобы задать вопрос главе государства через Мax, необходимо найти чат-бот "Итоги года с В.Путиным" в поиске мессенджера или перейти по ссылке; запустить сервис, нажав на кнопку "Начать", - говорится в релизе.

Далее пользователю нужно поделиться номером телефона - это нужно, чтобы получить обратную связь по обращению; а также указать имя, населенный пункт, возраст и адрес электронной почты (по желанию). После этого необходимо загрузить видео с обращением или оставить текстовый запрос. Этот вопрос отправится в редакцию программы "Итоги года с Владимиром Путиным", обратная связь поступит на указанный пользователем номер телефона или почту.