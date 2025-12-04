Россия готова сотрудничать с Индией в гражданской авиации, заявил Мантуров

"Российские самолеты "Суперджет" на сегодняшний день перевезли уже более 40 миллионов пассажиров, они активно эксплуатируются российскими авиакомпаниями на внутренних и международных маршрутах. По мере сертификации и масштабирования серийного производства обновленной версии этого самолета актуальность сотрудничества с индийскими партнерами будет возрастать, и его можно будет обсуждать уже более предметно", - также сообщил он.