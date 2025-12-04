https://ria.ru/20251204/manturov-2059680936.html
Россия готова сотрудничать с Индией в гражданской авиации, заявил Мантуров
2025-12-04T07:28:00+03:00
экономика, индия, россия, денис мантуров, алексей груздев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), су-30мки, миг-21
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Совместное производство гражданских самолетов может стать новым этапом российско-индийского сотрудничества, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Россия - тот партнер, который готов работать с Индией
не только в части поставки современной авиационной техники, но и содействовать развитию собственной авиационной индустрии Индии. В этом смысле, как нам кажется, взаимный интерес может представлять наращивание сотрудничества не только в области военной, но и в части гражданской авиации", - заявил он.
Первый вице-премьер напомнил, что страны ведут плодотворное многолетнее сотрудничество в сфере авиации. Например, знаменитые истребители МиГ-
21 и многофункциональные Су-30М
КИ, производимые по лицензии в Индии.
Мантуров
подчеркнул, что Индия активно развивает промышленность в рамках концепции Make in India, в том числе "интенсивно развивается" и рынок авиаперевозок.
"Российские самолеты "Суперджет" на сегодняшний день перевезли уже более 40 миллионов пассажиров, они активно эксплуатируются российскими авиакомпаниями на внутренних и международных маршрутах. По мере сертификации и масштабирования серийного производства обновленной версии этого самолета актуальность сотрудничества с индийскими партнерами будет возрастать, и его можно будет обсуждать уже более предметно", - также сообщил он.
В сентябре замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев
говорил, что Минпромторг РФ видит хорошее взаимодополнение России и Индии в сфере гражданского авиастроения и считает, что сотрудничество в этом направлении может получить "новое дыхание".
В конце августа Мантуров в рамках 26-го заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству отмечал, что России и Индии надо наращивать партнерство в отраслях с успешным опытом сотрудничества, в частности, в химической промышленности, металлургии и транспортном машиностроении.