В Магадане проверят школу, в которой учитель оскорблял учеников

"В социальных медиа широкую огласку и обсуждение получила ситуация о неподобающем поведении учителя музыки на уроке в одной из школ областного центра. По предварительным данным, эмоциональная несдержанная реакция педагога в адрес школьников связана с их поведением во время учебного процесса", - говорится в сообщении.