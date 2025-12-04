https://ria.ru/20251204/magadan-2059689557.html
В Магадане проверят школу, в которой учитель оскорблял учеников
В Магадане проверят школу, в которой учитель оскорблял учеников
В Магадане проверят школу, в которой учитель оскорблял учеников
Прокуратура Магадана начала проверку после того, как в социальных сетях появились записи грубых высказываний учителя одной из школ города в адрес учеников,... РИА Новости, 04.12.2025
В Магадане проверят школу, в которой учитель оскорблял учеников
Прокуратура начала проверку после скандала с учительницей музыки в Магадане
МАГАДАН, 4 дек - РИА Новости. Прокуратура Магадана начала проверку после того, как в социальных сетях появились записи грубых высказываний учителя одной из школ города в адрес учеников, сообщает надзорное ведомство региона.
Ранее в социальных сетях появились аудиозаписи уроков музыки одной из школ Магадана. На них учитель повышала голос, обзывала учеников, заявляя, что их "место на мусорной свалке, а не в образовательном учреждении". История получила большой общественный резонанс.
"В социальных медиа широкую огласку и обсуждение получила ситуация о неподобающем поведении учителя музыки на уроке в одной из школ областного центра. По предварительным данным, эмоциональная несдержанная реакция педагога в адрес школьников связана с их поведением во время учебного процесса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что свою проверку после инцидента проводит и департамент образования мэрии Магадана.