В Магадане проверят школу, в которой учитель оскорблял учеников
09:02 04.12.2025
В Магадане проверят школу, в которой учитель оскорблял учеников
В Магадане проверят школу, в которой учитель оскорблял учеников - РИА Новости, 04.12.2025
В Магадане проверят школу, в которой учитель оскорблял учеников
Прокуратура Магадана начала проверку после того, как в социальных сетях появились записи грубых высказываний учителя одной из школ города в адрес учеников,... РИА Новости, 04.12.2025
магадан
происшествия, магадан
Происшествия, Магадан
В Магадане проверят школу, в которой учитель оскорблял учеников

Прокуратура начала проверку после скандала с учительницей музыки в Магадане

© РИА Новости
Машина прокуратуры
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
МАГАДАН, 4 дек - РИА Новости. Прокуратура Магадана начала проверку после того, как в социальных сетях появились записи грубых высказываний учителя одной из школ города в адрес учеников, сообщает надзорное ведомство региона.
Ранее в социальных сетях появились аудиозаписи уроков музыки одной из школ Магадана. На них учитель повышала голос, обзывала учеников, заявляя, что их "место на мусорной свалке, а не в образовательном учреждении". История получила большой общественный резонанс.
«

"В социальных медиа широкую огласку и обсуждение получила ситуация о неподобающем поведении учителя музыки на уроке в одной из школ областного центра. По предварительным данным, эмоциональная несдержанная реакция педагога в адрес школьников связана с их поведением во время учебного процесса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свою проверку после инцидента проводит и департамент образования мэрии Магадана.
Кадр записи камеры видеонаблюдения, на котором учительница замахивается на школьника стулом в Артеме - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Прокуратура начала проверку после инцидента в школе в Приморье
