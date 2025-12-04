Рейтинг@Mail.ru
США разрешили международные операции с "Лукойлом" до апреля 2026 года
18:25 04.12.2025 (обновлено: 18:37 04.12.2025)
США разрешили международные операции с "Лукойлом" до апреля 2026 года
Вид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Минфин США разрешил операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами РФ, до конца апреля, говорится в генеральной лицензии ведомства.
Как говорится в документе, операции разрешено проводить с компанией Lukoil-International и дочерними структурами, в том числе в США. Генлицензия касается действий, "необходимых для покупки товаров и услуг или технического обслуживания, эксплуатации и ликвидации физических автозаправочных станций, расположенных за пределами РФ".
Заправочная станция венгерской нефтяной компании MOL Group в Будапеште - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
США разрешили Венгрии покупать нефть у "Лукойла" еще год, узнал Bloomberg
25 ноября, 17:05
Срок действия документа истекает 29 апреля 2026 года.
США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур.
"Лукойл" заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Британия вывела из-под санкций международные активы "Лукойла"
27 ноября, 20:32
 
