https://ria.ru/20251204/livan-2059821007.html
Израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам на юге Ливана
Израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам на юге Ливана - РИА Новости, 04.12.2025
Израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам на юге Ливана
Израильская боевая авиация нанесла удары по населенным пунктам Махруна и Джбаа на юге Ливана, сообщили РИА Новости очевидцы с места. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:45:00+03:00
2025-12-04T16:45:00+03:00
2025-12-04T16:45:00+03:00
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg
https://ria.ru/20251203/livan-2059461307.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_85548a98691cd27ccc3e10d3c906c8ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
Израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам на юге Ливана
ВВС Израиля атаковали населенные пункты Махруна и Джбаа на юге Ливана