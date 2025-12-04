Рейтинг@Mail.ru
Израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам на юге Ливана - РИА Новости, 04.12.2025
16:45 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/livan-2059821007.html
Израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам на юге Ливана
Израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам на юге Ливана
Израильская боевая авиация нанесла удары по населенным пунктам Махруна и Джбаа на юге Ливана, сообщили РИА Новости очевидцы с места. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:45:00+03:00
2025-12-04T16:45:00+03:00
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта
ливан
израиль
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
Израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам на юге Ливана

ВВС Израиля атаковали населенные пункты Махруна и Джбаа на юге Ливана

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 дек - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары по населенным пунктам Махруна и Джбаа на юге Ливана, сообщили РИА Новости очевидцы с места.
"Удар израильского самолета пришелся по объекту на окраине Махруны. С места видно большой столб дыма",- рассказал собеседник агентства.
По словам еще одного очевидца второй удар пришелся по поселению Джбаа.
Ранее армия Израиля опубликовала предупреждение о намерении атаковать объекты в поселениях Махруна и Джбаа на юге Ливана. Согласно заявлению целями являются объекты военной инфраструктуры движения "Хезболлах".
