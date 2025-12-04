https://ria.ru/20251204/krym-2059814822.html
Доходы крымского бюджета увеличились на 15 миллиардов рублей
Рост доходов крымского бюджета в 2025 году составил 15 миллиардов рублей, или около 15% от общей суммы доходов Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 04.12.2025
экономика
республика крым
симферополь
сергей аксенов (политик)
республика крым
симферополь
Новости
ru-RU
