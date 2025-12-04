Рейтинг@Mail.ru
Доходы крымского бюджета увеличились на 15 миллиардов рублей
16:29 04.12.2025 (обновлено: 16:40 04.12.2025)
Доходы крымского бюджета увеличились на 15 миллиардов рублей
Рост доходов крымского бюджета в 2025 году составил 15 миллиардов рублей, или около 15% от общей суммы доходов Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 04.12.2025
экономика
республика крым
симферополь
сергей аксенов (политик)
экономика, республика крым, симферополь, сергей аксенов (политик)
Экономика, Республика Крым, Симферополь, Сергей Аксенов (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Рост доходов крымского бюджета в 2025 году составил 15 миллиардов рублей, или около 15% от общей суммы доходов Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"На сегодняшний день доходная часть за 2025 год уже перевыполнена на 15 миллиардов рублей, этот показатель продолжает расти", - сказал Аксенов в ходе круглого стола властей, предпринимателей и банковского сектора, прошедшего в четверг в Симферополе. Он добавил, что дополнительные доходы продолжают поступать.
Доходная часть бюджета Крыма в 2025 году была утверждена на уровне 229,5 миллиардов рублей, из них собственные доходы региона составляют 97,9 миллиарда рублей.
Экономика
 
 
