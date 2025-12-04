Эксперт оценил строительство новых энергоблоков и электростанций в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Строительство новых энергоблоков и электростанций в Крыму позволит увеличить генерацию электроэнергии и снизить энергетический дефицит в объединенной энергосистеме Юга России, сообщил РИА Новости главный редактор онлайн журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.
Компания "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") в четверг сообщила, что построит в Крыму вблизи Симферополя новую газотурбинную электростанцию мощностью 135 мегаватт на базе отечественного оборудования. Основным оборудованием на станции станут шесть российских газотурбинных агрегатов ГТА-25 мощностью 22,5 мегаватт каждый производства "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех").
В Крыму увеличат энергетические мощности
14 января, 20:33
Марцинкевич напомнил, что ранее было принято решение о расширении уже функционирующей в Крыму под Симферополем Таврической ТЭС за счет строительства нового, третьего энергоблока.
"26 ноября Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на проект расширения Таврической ТЭС, строительство третьего энергоблока еще на 250 мегаватт. Точные сроки пока не названы, но есть решение правительственной комиссии – июль 2029 года", - сказал Марцинкевич.
Таврическая ТЭС имеет установленную мощность 470 мегаватт, после ввода в строй третьего блока она станет самой мощной электростанцией в Крыму.
"Что касается турбин, которые могут быть установлены на новом блоке, в России за это время освоено производство газотурбинных установок ГТД-110М мощностью 110 мегаватт, это тоже завод, входящий в структуру "Ростеха". Может быть такое решение. Может, "Силовые машины", где освоили производство 170-мегаваттных установок.... Министерству энергетики надо отдать должное – в пределах его полномочий делает по максимуму все, чтобы снизить энергодефицит в энергосистеме Юга России", - сказал эксперт.