Эксперт оценил строительство новых энергоблоков и электростанций в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Строительство новых энергоблоков и электростанций в Крыму позволит увеличить генерацию электроэнергии и снизить энергетический дефицит в объединенной энергосистеме Юга России, сообщил РИА Новости главный редактор онлайн журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.

Марцинкевич напомнил, что ранее было принято решение о расширении уже функционирующей в Крыму под Симферополем Таврической ТЭС за счет строительства нового, третьего энергоблока.

"26 ноября Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на проект расширения Таврической ТЭС, строительство третьего энергоблока еще на 250 мегаватт. Точные сроки пока не названы, но есть решение правительственной комиссии – июль 2029 года", - сказал Марцинкевич.

Таврическая ТЭС имеет установленную мощность 470 мегаватт, после ввода в строй третьего блока она станет самой мощной электростанцией в Крыму.