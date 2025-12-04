Рейтинг@Mail.ru
01:46 04.12.2025
Пострадавшие от теракта и пожара в "Крокусе" добились в суде компенсации
Пострадавшие от теракта и пожара в "Крокусе" добились в суде компенсации
Суд в Москве частично удовлетворил иск о компенсации вреда двух пострадавших от теракта и пожара в "Крокусе", говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 04.12.2025
происшествия, красногорск, крокус, крокус сити холл, пикник
Происшествия, Красногорск, Крокус, Крокус Сити Холл, Пикник
Пострадавшие от теракта и пожара в "Крокусе" добились в суде компенсации

Работы по реконструкции фасада "Крокус Сити Холла"
Работы по реконструкции фасада Крокус Сити Холла
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Работы по реконструкции фасада "Крокус Сити Холла". Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Суд в Москве частично удовлетворил иск о компенсации вреда двух пострадавших от теракта и пожара в "Крокусе", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что решение касается взыскания денежных средств, при этом суммы компенсаций не приводятся.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Мосгорсуд оставил в силе решение по иску пострадавшего в "Крокусе"
29 ноября, 04:41
Суд приступил к рассмотрению этого дела еще в декабре 2024 года. Иск двух женщин о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба за лечение был подан к "Крокус сити холл", филиалу АО "Крокус Интернэшнл", а также к организатору концерта группы "Пикник" ООО "МСМ". Истицы просили компенсировать им потраченные на лечение средства, а также взыскать с "Крокуса" компенсацию за понесенный моральный вред. Обе признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте.
Само слушание проходило в закрытом режиме, соответствующее ходатайство было заявлено представителем "Крокуса", сославшегося на тайну следствия, коммерческую тайну и угрозу разглашения сведений о частной жизни. Сторона заявителей просила суд рассмотреть дело открыто, так как в ходе слушания обнародовать какие-то тайны нет необходимости, а истицы были не против раскрытия сведений о здоровье.
Заявители, как следует из оглашенных в суде данных, в день теракта в "Крокусе" провели 30 минут в задымленном помещении без света в поисках выхода. Из-за несработавших систем пожаротушения они надышались угарным газом. Первую ночь они провели дома, но на следующий день вызвали скорую помощь, позднее им был поставлен диагноз, требующий долгого лечения.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Суд в Москве арестовал россиянина за комментарий о теракте в "Крокусе"
12 ноября, 05:19
 
