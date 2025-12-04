Рейтинг@Mail.ru
"Крах набирает обороты". На Западе сделали тревожное заявление об Украине
19:29 04.12.2025 (обновлено: 22:41 04.12.2025)
"Крах набирает обороты". На Западе сделали тревожное заявление об Украине
"Крах набирает обороты". На Западе сделали тревожное заявление об Украине
Население Украины к 2051 году может снизиться до 25 миллионов человек, пишет Reuters со ссылкой на экспертов Института демографии НАН Украины. РИА Новости, 04.12.2025
"Крах набирает обороты". На Западе сделали тревожное заявление об Украине

Reuters: население Украины к 2051 году может снизиться до 25 миллионов человек

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Население Украины к 2051 году может снизиться до 25 миллионов человек, пишет Reuters со ссылкой на экспертов Института демографии НАН Украины.
"Крах набирает обороты", — говорится в материале.
Отмечается, что с 2022 года население страны упало с 42 до менее чем 36 миллионов человек. Согласно оценкам экспертов, к 2051 году оно снизится еще на 11 миллионов.
Кроме того, издание привело данные CIA World Factbook за 2024 год, согласно которым Украина имеет как самые высокие показатели смертности, так и самые низкие показатели рождаемости в мире: на каждое рождение приходится около трех смертей.
Агентство также заявило, что демографический кризис начался в стране задолго до конфликта с Россией: миллионы граждан покидали страну, чтобы "спастись от экономических конфликтов и повсеместной коррупции".
В период с февраля 2022 года Украину покинули около 6,7 миллионов жителей. ООН сообщает, что некоторые регионы и вовсе опустели, молодежь уехала, осталось только пожилое население. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла острый демографический кризис на Украине из-за большого числа пожилых людей и низкого коэффициента рождаемости. Эксперт заявила, что ситуацию не спасет даже "чудесное" возвращение всех уехавших из страны.
В миреУкраинаРоссияЭлла ЛибановаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООН
 
 
