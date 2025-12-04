"Крах набирает обороты". На Западе сделали тревожное заявление об Украине

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Население Украины к 2051 году может снизиться до 25 миллионов человек, пишет Reuters со ссылкой на экспертов Института демографии НАН Украины.
"Крах набирает обороты", — говорится в материале.
Отмечается, что с 2022 года население страны упало с 42 до менее чем 36 миллионов человек. Согласно оценкам экспертов, к 2051 году оно снизится еще на 11 миллионов.
Агентство также заявило, что демографический кризис начался в стране задолго до конфликта с Россией: миллионы граждан покидали страну, чтобы "спастись от экономических конфликтов и повсеместной коррупции".
В период с февраля 2022 года Украину покинули около 6,7 миллионов жителей. ООН сообщает, что некоторые регионы и вовсе опустели, молодежь уехала, осталось только пожилое население. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла острый демографический кризис на Украине из-за большого числа пожилых людей и низкого коэффициента рождаемости. Эксперт заявила, что ситуацию не спасет даже "чудесное" возвращение всех уехавших из страны.