В Колумбии призвали "донести до общества" закон о запрете наемничества

БОГОТА, 4 дек - РИА Новости. После одобрения в Конгрессе Колумбии законопроекта, запрещающего наёмничество, главная задача властей - обеспечить понимание и применение нормы, чтобы она дошла до бывших военных и полицейских, ищущих работу за рубежом, заявил РИА Новости конгрессмен Норман Давид Баноль.

"Дальше предстоит масштабная работа по донесению сути и разъяснению этого закона. Мы ожидаем, что в ближайшие недели он будет подписан президентом", - сказал депутат от Альтернативного движения коренных народов.

Ранее в среду Конгресс 83 голосами "за" при 19 "против" одобрил законопроект, представленный МИД и Минобороны, о запрете наёмничества, направленный на ратификацию Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и подготовки наёмников. Это произошло на фоне множественных сообщений о вербовке граждан для участия в боевых действиях на стороне украинских сил и их последующей гибели.

По словам Баноля, стране необходимо добиться того, чтобы те, кто ищет работу на глобальном рынке безопасности, понимали ограничения, риски и обязательства, которые вводит полное присоединение к Международной конвенции 1989 года, и не становились жертвами вербовки для участия в войнах на чужой территории.

"Очевидно, потребуется работа совместно с органами юстиции для определения состава такого правонарушения или преступления и для того, чтобы обеспечить защиту тех колумбийцев - в первую очередь бывших военных или полицейских, - которые отправляются работать в сфере безопасности в другую страну, чтобы у них были гарантии безопасности и чтобы они не вовлекались во внутренние политические конфликты какой-либо страны мира", — отметил он.

Законодатель подчеркнул, что просветительская работа станет ключевой для предотвращения случаев, когда граждане по незнанию оказываются втянуты в структуры, связывающие их с вооружёнными конфликтами.

"Это представляет собой значительный шаг вперёд в защите прав граждан, которых обманом отправляют воевать в другие страны и участвовать в войнах, не имеющих к ним отношения и не основанных на какой-либо идеологической или политической мотивации", — заявил он.