Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии призвали "донести до общества" закон о запрете наемничества - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/kolumbiya-2059667419.html
В Колумбии призвали "донести до общества" закон о запрете наемничества
В Колумбии призвали "донести до общества" закон о запрете наемничества - РИА Новости, 04.12.2025
В Колумбии призвали "донести до общества" закон о запрете наемничества
После одобрения в Конгрессе Колумбии законопроекта, запрещающего наёмничество, главная задача властей - обеспечить понимание и применение нормы, чтобы она дошла РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T03:23:00+03:00
2025-12-04T03:23:00+03:00
в мире
колумбия
йемен
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973986279_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbd9a35d2ab87efe53f1cfacf49ecbb5.jpg
https://ria.ru/20251203/kolumbiya-2059383464.html
https://ria.ru/20251129/kolumbija-2058604791.html
https://ria.ru/20251201/kolumbija-2058819057.html
колумбия
йемен
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973986279_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_1a6f93fe3c638dae9b650c7760b04869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, йемен, украина
В мире, Колумбия, Йемен, Украина
В Колумбии призвали "донести до общества" закон о запрете наемничества

Баноль: закон о запрете наемничества в Колумбии нужно донести до общества

© AP Photo / Fernando VergaraВид на Боготу, Колумбия
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на Боготу, Колумбия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БОГОТА, 4 дек - РИА Новости. После одобрения в Конгрессе Колумбии законопроекта, запрещающего наёмничество, главная задача властей - обеспечить понимание и применение нормы, чтобы она дошла до бывших военных и полицейских, ищущих работу за рубежом, заявил РИА Новости конгрессмен Норман Давид Баноль.
"Дальше предстоит масштабная работа по донесению сути и разъяснению этого закона. Мы ожидаем, что в ближайшие недели он будет подписан президентом", - сказал депутат от Альтернативного движения коренных народов.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Атаки США по целям в Колумбии будут значить объявление войны, заявил Петро
Вчера, 00:34
Ранее в среду Конгресс 83 голосами "за" при 19 "против" одобрил законопроект, представленный МИД и Минобороны, о запрете наёмничества, направленный на ратификацию Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и подготовки наёмников. Это произошло на фоне множественных сообщений о вербовке граждан для участия в боевых действиях на стороне украинских сил и их последующей гибели.
По словам Баноля, стране необходимо добиться того, чтобы те, кто ищет работу на глобальном рынке безопасности, понимали ограничения, риски и обязательства, которые вводит полное присоединение к Международной конвенции 1989 года, и не становились жертвами вербовки для участия в войнах на чужой территории.
"Очевидно, потребуется работа совместно с органами юстиции для определения состава такого правонарушения или преступления и для того, чтобы обеспечить защиту тех колумбийцев - в первую очередь бывших военных или полицейских, - которые отправляются работать в сфере безопасности в другую страну, чтобы у них были гарантии безопасности и чтобы они не вовлекались во внутренние политические конфликты какой-либо страны мира", — отметил он.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Колумбии отреагировали на военное присутствие США в Карибском регионе
29 ноября, 14:10
Законодатель подчеркнул, что просветительская работа станет ключевой для предотвращения случаев, когда граждане по незнанию оказываются втянуты в структуры, связывающие их с вооружёнными конфликтами.
"Это представляет собой значительный шаг вперёд в защите прав граждан, которых обманом отправляют воевать в другие страны и участвовать в войнах, не имеющих к ним отношения и не основанных на какой-либо идеологической или политической мотивации", — заявил он.
Участие колумбийцев, в том числе многих бывших военных, в международных конфликтах - не новое явление. На протяжении многих лет бывшие военнослужащие вооружённых сил Колумбии, обученные ведению боя и проведению спецопераций, нанимаются частными охранными компаниями и другими структурами для работы в зонах конфликтов - от Йемена до Украины.
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Глава Колумбии назвал закрытие воздушного пространства Венесуэлы незаконным
1 декабря, 02:24
 
В миреКолумбияЙеменУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала