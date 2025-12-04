https://ria.ru/20251204/knigi-2059513351.html
В Москве назовут лауреатов первой премии "Книжные люди"
В Москве назовут лауреатов первой премии "Книжные люди" - РИА Новости, 04.12.2025
В Москве назовут лауреатов первой премии "Книжные люди"
В амфитеатре Гостиного двора, в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN27, состоится церемония награждения лауреатов первой премии "Книжные... РИА Новости, 04.12.2025
культура
книги
москва
новости культуры
куда сходить
что почитать
алексей иванов
алексей варламов
В Москве назовут лауреатов первой премии "Книжные люди"
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В амфитеатре Гостиного двора, в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN27, состоится церемония награждения лауреатов первой премии "Книжные люди".
Будут названы имена лауреатов в трех номинациях.
В категории "Современная художественная книга" заявлены "Одсун" Алексея Варламова, "Тоннель" Яны Вагнер и "Бронепароходы" Алексея Иванова.
В номинации "Современная нон-фикшн книга": "Леонид Андреев: Герцог Лоренцо" Павла Басинского, "Речфлот" Алексея Иванова, "Все решено: Жизнь без свободы воли" Роберта Сапольски (переводчик Галина Бородина).
В категории "Современная художественная и познавательная книга для детей": "Волга. Один год из жизни пресноводного биома" Юрия Маслова-Островича, Анны Богдановой, "Мир академика Королева: Мечтатель, лидер, инженер" Сергея Турко, Полины Шевчук, "Два "Котобоя", или Школа юных моряков" Андрея Усачева, "Сны Бонго" Анастасии Строкиной.
"Эта премия – важный навигатор в современной литературе, которому можно доверять, поскольку он составлен на основе рекомендаций ведущих экспертов книжного мира России", — отмечает Владек Дарман, генеральный продюсер Нижегородской книжной ярмарки, издатель.
Всего в программе "Книжные люди" приняли участие более 60 экспертов – писатели, издатели, редакторы, переводчики, полиграфисты, библиотекари, книготорговцы, литературные критики, блогеры. Они порекомендовали более 400 книг современных авторов от 63 российских издательств.