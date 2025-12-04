Посетители на международной ярмарке интеллектуальной литературы "non/fictioN весна" в московском Гостином дворе

В Москве назовут лауреатов первой премии "Книжные люди"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В амфитеатре Гостиного двора, в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN27, состоится церемония награждения лауреатов первой премии "Книжные люди".

Будут названы имена лауреатов в трех номинациях.

В категории "Современная художественная книга" заявлены "Одсун" Алексея Варламова, "Тоннель" Яны Вагнер и "Бронепароходы" Алексея Иванова.

В номинации "Современная нон-фикшн книга": "Леонид Андреев: Герцог Лоренцо" Павла Басинского, "Речфлот" Алексея Иванова, "Все решено: Жизнь без свободы воли" Роберта Сапольски (переводчик Галина Бородина).

В категории "Современная художественная и познавательная книга для детей": "Волга. Один год из жизни пресноводного биома" Юрия Маслова-Островича, Анны Богдановой, "Мир академика Королева: Мечтатель, лидер, инженер" Сергея Турко, Полины Шевчук, "Два "Котобоя", или Школа юных моряков" Андрея Усачева, "Сны Бонго" Анастасии Строкиной.

"Эта премия – важный навигатор в современной литературе, которому можно доверять, поскольку он составлен на основе рекомендаций ведущих экспертов книжного мира России", — отмечает Владек Дарман, генеральный продюсер Нижегородской книжной ярмарки, издатель.