Что читать зимой: десять ярких книжных новинок

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Жанна Старицына. В Гостином Дворе открылась международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№. Гостей ждут лекции, семинары, дискуссии, встречи с писателями и новинки от издательств. Книги, на которые стоит обратить внимание, — в подборке РИА Новости.

Детектив в духе Агаты Кристи

"Снежная ловушка мистера Куина". Бенедикт Браун

Все в лучших традициях cozy-crime ("уютного детектива"): юмор в стиле Вудхауса, елочные огни, атмосфера праздника — и классическая интрига с запертым домом. Писатель Мариус Куин приезжает в загородное поместье, чтобы переждать творческий кризис, но вместо отдыха получает убийство хозяина имения. Дороги занесены снегом, связи нет, и Куину приходится самому разбираться в случившемся.

Рассказы о сильных людях

"Энтомология для слабонервных". Катя Качур

Книги Качур — о людях с непростыми судьбами и о том, как все в жизни связано. За легкий слог, живые образы и особый юмор читатели уже полюбили ее романы "Ген Рафаила" и "Любимчик Эпохи". В новой книге она описывает историю семьи Гинзбургов — от послевоенного Ташкента до начала 2000-х в Москве, внимательно и бережно показывая, как формируется характер и что делает человека сильнее.

Продолжение трилогии Дины Рубиной

"Дизайнер Жорка. Книга вторая. Серебряный рудник". Дина Рубина

Предыдущая часть трилогии "Дизайнер Жорка" называлась "Мальчики". Там шла речь о мальчике Ицике, или Цезаре, который в годы Второй мировой войны оставил дома уникальную коллекцию часов. Спустя десятилетия он познакомился с сиротой Жоркой. В новой книге Жорка повзрослел — вместе с друзьями Агашей и Лидой он сталкивается с серьезными переживаниями, где дружба, чувства и характеры проходят проверку на прочность.

Красота Дальнего Востока

"Где рождается солнце. Первозданный Дальний Восток глазами фотографов-путешественников"

Над этим альбомом работала команда профессиональных фотографов, влюбленных в Дальний Восток и стремящихся показать его во всей первозданной красоте. Камчатка с кипящими гейзерами, строгие Командоры, затерянный во времени Монерон, мистические Курилы, суровый Магадан, морское Приморье и просторный Сахалин — калейдоскоп пейзажей, от которых трудно отвести взгляд.

Новогодняя романтика

"Укради его удачу", Алена Филипенко

Зимняя история в жанре young adult, чтобы отвлечься от рутины и поверить в волшебство. Вика живет в тесной квартире с шумной родней, подрабатывает в забегаловке и считает себя хронической неудачницей. Но "невезение" можно снять — нужно поцеловать какого-нибудь счастливчика. Выбор Вики падает на популярного блогера Тимура, только вот расставаться с собственной удачей он явно не спешит.

О работе курьера в Китае

"Курьер". Ху Аньянь

Национальный китайский бестселлер, переведенный на 15 языков. Автор — из простой семьи, был грузчиком и курьером на улицах Пекина. Теперь он — голос миллионов людей, чья жизнь подчинена изнуряющему ритму мегаполиса. В книге описания городских закоулков сочетаются с наблюдениями о быте, деньгах, одиночестве и маленьких радостях, которые помогают выдерживать ежедневную гонку.

Мистический триллер со славянским фольклором

"Калинов мост". Екатерина Пронина, Александр Пронин

В старой усадьбе собираются пятеро сыщиков — у каждого свой необычный дар и собственные тайны. Им предстоит выяснить, что произошло холодной апрельской ночью 1916 года, когда при загадочных обстоятельствах исчезла юная княжна Ксения. Закрученный детектив-головоломка, в котором события прошлого переплетаются с настоящим и у каждого героя есть скелет в шкафу.

О легендарной Майе Плисецкой

"Век Майи". Азарий Плисецкий

К столетию одной из величайших балерин XX века ее брат создал книгу-воспоминание. Редкие фотографии, открытки, письма, газетные вырезки и театральные программы дополняются личными размышлениями о судьбе Майи и том впечатлении, которое она производила на зрителей. На страницах — 35 QR-кодов с фрагментами семейных съемок. Послесловие написал Николай Цискаридзе.

Футурологический роман о битве элит

"Альтернатива". Александр Журавский

Роман на стыке политического триллера, боевика и шпионской истории, с порцией размышлений о будущем. В книге нашлось место искусственному интеллекту, Илону Маску, секретной операции "Ангелы апокалипсиса" и второй Ялтинской конференции. Действие происходит в 2034 году: в центре сюжета — майор Ратников, своеобразный "наш Джеймс Бонд". Именно ему предстоит предотвратить глобальную катастрофу.

Любителям хвостатых

"Чего хотят кошки". Юки Хаттори

Японский бестселлер от ветеринара. Вы узнаете, почему кошки так любят коробки и верхние полки, как понять эмоции по хвосту и ушам и что нужно для их комфортной жизни. А еще в книге много любопытных фактов — например, что мурлыканье помогает хвостатым быстрее восстанавливаться после травм.

О любви в книжном магазинчике

"Книжная лавка фонарщика". Софи Остин

