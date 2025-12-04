Рейтинг@Mail.ru
Что читать зимой: десять ярких книжных новинок
Культура
Культура
 
08:00 04.12.2025
Что читать зимой: десять ярких книжных новинок
Что читать зимой: десять ярких книжных новинок - РИА Новости, 04.12.2025
Что читать зимой: десять ярких книжных новинок
В Гостином Дворе открылась международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№. Гостей ждут лекции, семинары, дискуссии, встречи с писателями и... РИА Новости, 04.12.2025
культура
книги
культура-важное
дина рубина
камчатка
дальний восток
майя плисецкая
россия
камчатка
дальний восток
россия
москва
Светлана Вовк
Светлана Вовк
книги, культура-важное, дина рубина, камчатка, дальний восток, майя плисецкая, россия
Культура, Книги, Культура-Важное, Дина Рубина, Камчатка, Дальний Восток, Майя Плисецкая, Россия, что почитать, куда сходить , Москва
Что читать зимой: десять ярких книжных новинок

В Гостином Дворе открылась ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№

© Фото предоставлено издательствами "Дом историй", "МИФ" и "Эксмо"Новинки
Новинки - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото предоставлено издательствами "Дом историй", "МИФ" и "Эксмо"
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Жанна Старицына. В Гостином Дворе открылась международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№. Гостей ждут лекции, семинары, дискуссии, встречи с писателями и новинки от издательств. Книги, на которые стоит обратить внимание, — в подборке РИА Новости.

Детектив в духе Агаты Кристи

"Снежная ловушка мистера Куина". Бенедикт Браун
© Фото предоставлено издательством "Inspiria""Снежная ловушка мистера Куина". Бенедикт Браун
Снежная ловушка мистера Куина. Бенедикт Браун - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото предоставлено издательством "Inspiria"
"Снежная ловушка мистера Куина". Бенедикт Браун
Все в лучших традициях cozy-crime ("уютного детектива"): юмор в стиле Вудхауса, елочные огни, атмосфера праздника — и классическая интрига с запертым домом. Писатель Мариус Куин приезжает в загородное поместье, чтобы переждать творческий кризис, но вместо отдыха получает убийство хозяина имения. Дороги занесены снегом, связи нет, и Куину приходится самому разбираться в случившемся.

Рассказы о сильных людях

"Энтомология для слабонервных". Катя Качур
© Фото предоставлено издательством "Эксмо""Энтомология для слабонервных". Катя Качур
Энтомология для слабонервных. Катя Качур - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото предоставлено издательством "Эксмо"
"Энтомология для слабонервных". Катя Качур
Книги Качур — о людях с непростыми судьбами и о том, как все в жизни связано. За легкий слог, живые образы и особый юмор читатели уже полюбили ее романы "Ген Рафаила" и "Любимчик Эпохи". В новой книге она описывает историю семьи Гинзбургов — от послевоенного Ташкента до начала 2000-х в Москве, внимательно и бережно показывая, как формируется характер и что делает человека сильнее.

Продолжение трилогии Дины Рубиной

"Дизайнер Жорка. Книга вторая. Серебряный рудник". Дина Рубина
© Фото предоставлено издательством "Эксмо" "Дизайнер Жорка. Книга вторая. Серебряный рудник". Дина Рубина
 Дизайнер Жорка. Книга Вторая. Серебряный рудник. Дина Рубина - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото предоставлено издательством "Эксмо"
"Дизайнер Жорка. Книга вторая. Серебряный рудник". Дина Рубина
Предыдущая часть трилогии "Дизайнер Жорка" называлась "Мальчики". Там шла речь о мальчике Ицике, или Цезаре, который в годы Второй мировой войны оставил дома уникальную коллекцию часов. Спустя десятилетия он познакомился с сиротой Жоркой. В новой книге Жорка повзрослел — вместе с друзьями Агашей и Лидой он сталкивается с серьезными переживаниями, где дружба, чувства и характеры проходят проверку на прочность.

Красота Дальнего Востока

"Где рождается солнце. Первозданный Дальний Восток глазами фотографов-путешественников"
© Фото предоставлено издательством "Бомбора""Где рождается солнце. Первозданный Дальний Восток глазами фотографов-путешественников"
Где рождается солнце. Первозданный Дальний Восток глазами фотографов-путешественников - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото предоставлено издательством "Бомбора"
"Где рождается солнце. Первозданный Дальний Восток глазами фотографов-путешественников"
Над этим альбомом работала команда профессиональных фотографов, влюбленных в Дальний Восток и стремящихся показать его во всей первозданной красоте. Камчатка с кипящими гейзерами, строгие Командоры, затерянный во времени Монерон, мистические Курилы, суровый Магадан, морское Приморье и просторный Сахалин — калейдоскоп пейзажей, от которых трудно отвести взгляд.

Новогодняя романтика

"Укради его удачу", Алена Филипенко
© Фото предоставлено издательством "МИФ""Укради его удачу". Алена Филипенко
Укради его удачу. Алена Филипенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото предоставлено издательством "МИФ"
"Укради его удачу". Алена Филипенко
Зимняя история в жанре young adult, чтобы отвлечься от рутины и поверить в волшебство. Вика живет в тесной квартире с шумной родней, подрабатывает в забегаловке и считает себя хронической неудачницей. Но "невезение" можно снять — нужно поцеловать какого-нибудь счастливчика. Выбор Вики падает на популярного блогера Тимура, только вот расставаться с собственной удачей он явно не спешит.

О работе курьера в Китае

"Курьер". Ху Аньянь
© Фото предоставлено издательством "Бомбора""Курьер". Ху Аньянь
Курьер. Ху Аньянь - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото предоставлено издательством "Бомбора"
"Курьер". Ху Аньянь
Национальный китайский бестселлер, переведенный на 15 языков. Автор — из простой семьи, был грузчиком и курьером на улицах Пекина. Теперь он — голос миллионов людей, чья жизнь подчинена изнуряющему ритму мегаполиса. В книге описания городских закоулков сочетаются с наблюдениями о быте, деньгах, одиночестве и маленьких радостях, которые помогают выдерживать ежедневную гонку.

Мистический триллер со славянским фольклором

"Калинов мост". Екатерина Пронина, Александр Пронин
© Фото предоставлено издательством "Дом историй""Калинов мост". Екатерина Пронина, Александр Пронин
Калинов мост. Екатерина Пронина, Александр Пронин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото предоставлено издательством "Дом историй"
"Калинов мост". Екатерина Пронина, Александр Пронин
В старой усадьбе собираются пятеро сыщиков — у каждого свой необычный дар и собственные тайны. Им предстоит выяснить, что произошло холодной апрельской ночью 1916 года, когда при загадочных обстоятельствах исчезла юная княжна Ксения. Закрученный детектив-головоломка, в котором события прошлого переплетаются с настоящим и у каждого героя есть скелет в шкафу.

О легендарной Майе Плисецкой

"Век Майи". Азарий Плисецкий
© Фото предоставлено издательством "Слово""Век Майи". Азарий Плисецкий
Век Майи. Азарий Плисецкий - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото предоставлено издательством "Слово"
"Век Майи". Азарий Плисецкий
К столетию одной из величайших балерин XX века ее брат создал книгу-воспоминание. Редкие фотографии, открытки, письма, газетные вырезки и театральные программы дополняются личными размышлениями о судьбе Майи и том впечатлении, которое она производила на зрителей. На страницах — 35 QR-кодов с фрагментами семейных съемок. Послесловие написал Николай Цискаридзе.

Футурологический роман о битве элит

"Альтернатива". Александр Журавский
© Фото предоставлено издательством "РИПОЛ Классик""Альтернатива". Александр Журавский
Альтернатива. Александр Журавский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото предоставлено издательством "РИПОЛ Классик"
"Альтернатива". Александр Журавский
Роман на стыке политического триллера, боевика и шпионской истории, с порцией размышлений о будущем. В книге нашлось место искусственному интеллекту, Илону Маску, секретной операции "Ангелы апокалипсиса" и второй Ялтинской конференции. Действие происходит в 2034 году: в центре сюжета — майор Ратников, своеобразный "наш Джеймс Бонд". Именно ему предстоит предотвратить глобальную катастрофу.

Любителям хвостатых

"Чего хотят кошки". Юки Хаттори
© Фото предоставлено издательством "Эксмо""Чего хотят кошки". Юки Хаттори
Чего хотят кошки. Юки Хаттори - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото предоставлено издательством "Эксмо"
"Чего хотят кошки". Юки Хаттори
Японский бестселлер от ветеринара. Вы узнаете, почему кошки так любят коробки и верхние полки, как понять эмоции по хвосту и ушам и что нужно для их комфортной жизни. А еще в книге много любопытных фактов — например, что мурлыканье помогает хвостатым быстрее восстанавливаться после травм.

О любви в книжном магазинчике

"Книжная лавка фонарщика". Софи Остин
© Фото предоставлено издательством "МИФ""Книжная лавка фонарщика". Софи Остин
Книжная лавка фонарщика. Софи Остин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото предоставлено издательством "МИФ"
"Книжная лавка фонарщика". Софи Остин
Викторианская Англия, старый книжный магазинчик, сильная героиня Эвелин и угрюмый начинающий писатель Уильям — идеальная завязка для ромкома. Так и есть: эти двое борются за место сотрудника магазина, но, кажется, выиграют нечто большее — чувства. Атмосферная история для того, чтобы поверить в любовь.
Клод Моне, автопортрет - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Моне ли это? Угадайте картины великого импрессиониста
14 ноября, 08:00
 
Культура Книги Дина Рубина Камчатка Дальний Восток Майя Плисецкая Россия Москва
 
 
