Рейтинг@Mail.ru
Торговый представитель России в Китае рассказал о товарообороте с Китаем - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/kitay-2059690085.html
Торговый представитель России в Китае рассказал о товарообороте с Китаем
Торговый представитель России в Китае рассказал о товарообороте с Китаем - РИА Новости, 04.12.2025
Торговый представитель России в Китае рассказал о товарообороте с Китаем
Товарооборот России и Китая по итогам 2025 года не достигнет прошлогодней отметки в почти 245 миллиардов долларов, но страны могут выйти на показатель в 215-225 РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T09:06:00+03:00
2025-12-04T09:06:00+03:00
экономика
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
https://ria.ru/20251013/tovarooborot-2047878560.html
https://ria.ru/20250414/tovarooborot-2011080941.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай
Экономика, Россия, Китай
Торговый представитель России в Китае рассказал о товарообороте с Китаем

РИА Новости: товарооборот РФ и КНР по итогам 2025 года может составить $225 млрд

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 4 дек – РИА Новости, Анна Раткогло. Товарооборот России и Китая по итогам 2025 года не достигнет прошлогодней отметки в почти 245 миллиардов долларов, но страны могут выйти на показатель в 215-225 миллиардов долларов, такой спад обусловлен, в частности, снижением мировых цен на энергоносители, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский.
"Конечно не выйдем (на прошлогодний уровень товарооборота в 245 миллиардов долларов – ред.). Цены на энергоносители улетели вниз, а энергоносители занимают порядка 60-65% в нашем экспорте", - заявил Дахновский.
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Товарооборот Китая и России в 2025 году снизился
13 октября, 07:04
Он отметил, что помимо энергоносителей и уменьшения экспорта китайских автомобилей в Россию, по многим другим позициям и направлениям есть большие плюсы, но даже увеличение на 15-30% по разным позициям, к примеру, по химическим материалам, не может компенсировать "просадку" по основному направлению, которым остаются энергоносители, "мы более-менее спокойны в этом плане, но все равно надо улучшать вещи".
"Сейчас падение (товарооборота РФ и КНР год к году – ред.) примерно 9-9,5%, и уже на следующей неделе выйдут цифры за 11 месяцев, и мы абсолютно четко сможем сказать, сколько будет по итогам года плюс-минус 2-3 миллиарда. Я думаю, что выйдем где-то на 215-225 миллиардов долларов", - отметил торгпред.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. При этом, по итогам десяти месяцев 2025 года товарооборот Китая и России снизился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 183,243 миллиарда долларов.
Данные китайской таможни свидетельствуют, что в этом году объем товарооборота двух стран в месяц составлял от 17,6 миллиарда долларов до 19,8 миллиарда долларов, статистика за 11 месяцев будет опубликована 8 декабря.
Денежные купюры и монеты китайских юаней - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Товарооборот Китая и России в первом квартале снизился на 6,6 процента
14 апреля, 08:52
 
ЭкономикаРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала