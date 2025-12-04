Рейтинг@Mail.ru
СМИ: визит делегации ЕП в Киев отменили из-за делегата из АдГ
12:24 04.12.2025
СМИ: визит делегации ЕП в Киев отменили из-за делегата из АдГ
СМИ: визит делегации ЕП в Киев отменили из-за делегата из АдГ

Politico: визит делегации Европарламента на Украину отменили из-за депутата АдГ

Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Визит делегации Европарламента на Украину был отменен после того, как в Киеве выступили против присутствия одного из делегатов - члена правой партии "Альтернатива для Германии" Ханса Нойхоффа, сообщает издание Politico со ссылкой на официальных лиц ЕП.
"Запланированный визит делегации Европарламента в Киев был отменен после того, как украинские власти выступили против присутствия в группе крайне-правого немецкого политика... Украинские официальные лица связались с законодателями, чтобы озвучить опасения в связи с "безопасностью" из-за включения в группу Ханса Нойхоффа, члена "Альтернативы для Германии", - говорится в публикации со ссылкой на двух официальных лиц Европарламента и самого Нойхоффа.
Отмечается, что поездка должна была состояться 1 декабря.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Зеленский сделал заявление после отмены переговоров с Уиткоффом
3 декабря, 14:57
 
