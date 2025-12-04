Рейтинг@Mail.ru
В Сеченовке разработали уникальный подход для лечения пациентов с храпом
Наука
 
05:52 04.12.2025
В Сеченовке разработали уникальный подход для лечения пациентов с храпом
В Сеченовке разработали уникальный подход для лечения пациентов с храпом
Отоларингологи Сеченовского университета применяют уникальный комплексный подход к лечению пациентов с храпом, который является маркером наличия у пациента... РИА Новости, 04.12.2025
общество, россия
Наука, Общество, Россия
В Сеченовке разработали уникальный подход для лечения пациентов с храпом

РИА Новости: в Сеченовке применяют новый подход для лечения пациентов с храпом

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Отоларингологи Сеченовского университета применяют уникальный комплексный подход к лечению пациентов с храпом, который является маркером наличия у пациента синдрома апноэ сна, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Согласно мировой статистике, храпит каждый четвертый житель нашей планеты или порядка 35% населения.
Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Ученые Сеченовки провели исследование о ревматоидном артрите
18 ноября, 05:45
"Храп – это не только звуковой феномен. С медицинской точки зрения храп является предвестником или маркером наличия у пациента синдрома апноэ сна – это кратковременная остановка дыхания во сне. Для лечения таких пациентов отоларингологи Сеченовского Университета разработали уникальный комплексный подход", - рассказали в вузе.
Уточняется, что пациентов с храпом обычно направляют к врачу-сомнологу и проводят полисомнографию, при выявлении апноэ сна им назначают СИПАП-терапию: они должны спать со специальным дыхательным аппаратом, который создает давление в дыхательных путях и препятствует возникновению апноэ.
По словам врача-отоларинголога, ассистента кафедры болезней уха, горла и носа вуза Лианы Карапетян, СИПАП-терапия сильно снижает качество жизни – спать с аппаратом очень неудобно. В Клинике болезней уха, горла и носа для диагностики верхних дыхательных путей применяют слип-эндоскопию: отоларинголог с помощью тонкого эндоскопа осматривает глотку, гортаноглотку, гортань и видит причину коллапса дыхательных путей. Исследование проводят под седацией. Его результаты позволяют принять решение о возможности хирургической помощи пациенту.
"В настоящий момент в Сеченовском университете применяют новую технологию для лечения храпа. Она позволяет не резецировать ткани в глотке, а только немного смещать мышцы в определенном направлении для того, чтобы не давать им коллапсировать. Согласно исследованиям, данная техника имеет эффективность 80-90% при правильно подобранном пациенте, и это в два раза выше, чем предыдущие хирургические техники", - подчеркнула Карапетян.
Хирургия противопоказана пациентам с сильным ожирением, индекс массы тела которых выше 35. Таким больным рекомендуют сначала снизить индекс до 30.
Медицинский радиологический научный центр - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Академик РАН назвал область медицины, которая продлит жизнь людей
03:08
 
НаукаОбществоРоссия
 
 
