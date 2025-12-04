В Сеченовке разработали уникальный подход для лечения пациентов с храпом

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Отоларингологи Сеченовского университета применяют уникальный комплексный подход к лечению пациентов с храпом, который является маркером наличия у пациента синдрома апноэ сна, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Согласно мировой статистике, храпит каждый четвертый житель нашей планеты или порядка 35% населения.

"Храп – это не только звуковой феномен. С медицинской точки зрения храп является предвестником или маркером наличия у пациента синдрома апноэ сна – это кратковременная остановка дыхания во сне. Для лечения таких пациентов отоларингологи Сеченовского Университета разработали уникальный комплексный подход", - рассказали в вузе.

Уточняется, что пациентов с храпом обычно направляют к врачу-сомнологу и проводят полисомнографию, при выявлении апноэ сна им назначают СИПАП-терапию: они должны спать со специальным дыхательным аппаратом, который создает давление в дыхательных путях и препятствует возникновению апноэ.

По словам врача-отоларинголога, ассистента кафедры болезней уха, горла и носа вуза Лианы Карапетян, СИПАП-терапия сильно снижает качество жизни – спать с аппаратом очень неудобно. В Клинике болезней уха, горла и носа для диагностики верхних дыхательных путей применяют слип-эндоскопию: отоларинголог с помощью тонкого эндоскопа осматривает глотку, гортаноглотку, гортань и видит причину коллапса дыхательных путей. Исследование проводят под седацией. Его результаты позволяют принять решение о возможности хирургической помощи пациенту.

"В настоящий момент в Сеченовском университете применяют новую технологию для лечения храпа. Она позволяет не резецировать ткани в глотке, а только немного смещать мышцы в определенном направлении для того, чтобы не давать им коллапсировать. Согласно исследованиям, данная техника имеет эффективность 80-90% при правильно подобранном пациенте, и это в два раза выше, чем предыдущие хирургические техники", - подчеркнула Карапетян.