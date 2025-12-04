Рейтинг@Mail.ru
Овечкин забил 911-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
07:14 04.12.2025
Овечкин забил 911-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 911-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 911-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин забил 911-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Овечкин забросил 911-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 911-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 декабря 2025 • начало в 06:00
2-й период
Сан-Хосе
0 : 5
Вашингтон
08:25 • Александр Овечкин
(Мэтт Рой, Якоб Чичрун)
10:05 • Сонни Милано
(Деклан Чисхолм, Тревор ван Римсдайк)
13:35 • Ryan Leonard
(Тревор ван Римсдайк, Брэндон Дюхейм)
17:07 • Брэндон Дюхейм
(Алексей Протас)
22:41 • Александр Овечкин
(Ryan Leonard, Якоб Чичрун)
Овечкин отметился двумя голами в гостевом матче регулярного чемпионата против "Сан-Хосе Шаркс".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Вторая шайба Овечкина в матче с "Сан-Хосе" стала для него 911-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
