В "Лаборатории Касперского" рассказали о фишинговых письмах про премии

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Перед Новым годом сотрудники российских компаний получают фишинговые письма, связанные с премиями и бонусами, внутри сообщений содержится вредоносное программное обеспечение (ПО), которое крадет персональные данные, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".

"В письмах используются "классические" легенды, которые часто встречаются в схемах под конец года, связанные с выплатой премий и бонусов. Внутри сообщений содержится вредоносное ПО, предназначенное для кражи конфиденциальных данных", - сообщили там.

Отмечается, что вредоносные вложения в обнаруженных письмах визуально замаскированы под Excel-документы. В них, например, якобы содержится информация о пересмотре "премий и бонусов" в 2025 году или списки сотрудников, которым, по легенде злоумышленников, планируют выплатить вознаграждение в следующем 2026 году. Расширение у таких документов - .xll, которое легко перепутать со стандартными .xls или .xlsx.

При этом пользователя также может ввести в заблуждение то, что в случае скачивания документа тип файла отображается как Microsoft Excel XLL Add-in - и внешне выглядит вполне легитимным. На самом деле он указывает на то, что речь идет о плагине для MS Excel. Само же вложение представляет собой вредоносную библиотеку.

Так, если жертва дважды на него кликнет, запустится Excel - и начнется загрузка и выполнение. В данном случае злоумышленники эксплуатируют встроенный в MS Excel механизм подгрузки плагинов, которые позволяют расширить его функциональность.