В "Лаборатории Касперского" рассказали о фишинговых письмах про премии
13:06 04.12.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали о фишинговых письмах про премии
В "Лаборатории Касперского" рассказали о фишинговых письмах про премии - РИА Новости, 04.12.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали о фишинговых письмах про премии
Перед Новым годом сотрудники российских компаний получают фишинговые письма, связанные с премиями и бонусами, внутри сообщений содержится вредоносное... РИА Новости, 04.12.2025
технологии, лаборатория касперского, microsoft corporation
Технологии, Лаборатория Касперского, Microsoft Corporation, Общество
В "Лаборатории Касперского" рассказали о фишинговых письмах про премии

РИА Новости: сотрудники компаний в РФ получают фишинговые письма про премии

Логотип компании - разработчика антивирусных программ "Лаборатория Касперского"
Логотип компании - разработчика антивирусных программ Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Логотип компании - разработчика антивирусных программ "Лаборатория Касперского". Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Перед Новым годом сотрудники российских компаний получают фишинговые письма, связанные с премиями и бонусами, внутри сообщений содержится вредоносное программное обеспечение (ПО), которое крадет персональные данные, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"В письмах используются "классические" легенды, которые часто встречаются в схемах под конец года, связанные с выплатой премий и бонусов. Внутри сообщений содержится вредоносное ПО, предназначенное для кражи конфиденциальных данных", - сообщили там.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Хакеры придумали новый способ обмана россиян
24 сентября, 07:24
Отмечается, что вредоносные вложения в обнаруженных письмах визуально замаскированы под Excel-документы. В них, например, якобы содержится информация о пересмотре "премий и бонусов" в 2025 году или списки сотрудников, которым, по легенде злоумышленников, планируют выплатить вознаграждение в следующем 2026 году. Расширение у таких документов - .xll, которое легко перепутать со стандартными .xls или .xlsx.
При этом пользователя также может ввести в заблуждение то, что в случае скачивания документа тип файла отображается как Microsoft Excel XLL Add-in - и внешне выглядит вполне легитимным. На самом деле он указывает на то, что речь идет о плагине для MS Excel. Само же вложение представляет собой вредоносную библиотеку.
Так, если жертва дважды на него кликнет, запустится Excel - и начнется загрузка и выполнение. В данном случае злоумышленники эксплуатируют встроенный в MS Excel механизм подгрузки плагинов, которые позволяют расширить его функциональность.
"Человек - одно из самых уязвимых мест в любой организации, поэтому атаки на организации часто начинаются именно с фишинговых рассылок. Злоумышленники внимательно следят за информационной повесткой и стараются использовать темы, которые больше всего волнуют сотрудников", - поделился эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Олег Купреев.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Госдуме предупредили об активизации мошенников в предновогодние дни
25 ноября, 02:56
 
