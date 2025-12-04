На Камчатке за сутки зарегистрировали три афтершока

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Ученые зафиксировали за минувшие сутки у камчатского побережья три афтершока магнитудой до 5,0, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее было зарегистрировано девять не ощущаемых в населенных пунктах афтершоков магнитудой от 3, 5 до 5,0.

"За сутки зафиксированы 3 афтершока магнитудой от 4,1 до 5, 0. В населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались", — проинформировали спасатели в Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. Вулканологи сообщают об активности вулканов Безымянного, Шивелуча , Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального.

"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – отметили в ГУМЧС.