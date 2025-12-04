Рейтинг@Mail.ru
Правительство продлило Герофарму право выпускать аналоги "Оземпика" - РИА Новости, 04.12.2025
21:24 04.12.2025
Правительство продлило Герофарму право выпускать аналоги "Оземпика"
Правительство продлило Герофарму право выпускать аналоги "Оземпика" - РИА Новости, 04.12.2025
Правительство продлило Герофарму право выпускать аналоги "Оземпика"
Правительство России продлило "Герофарму" право выпускать аналоги препарата для лечения диабета "Оземпик" без согласия зарубежного правообладателя до конца 2026 РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T21:24:00+03:00
2025-12-04T21:24:00+03:00
2025
Правительство продлило Герофарму право выпускать аналоги "Оземпика"

Кабмин продлил Герофарму право выпускать аналоги Оземпика до конца 2026 г

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство России продлило "Герофарму" право выпускать аналоги препарата для лечения диабета "Оземпик" без согласия зарубежного правообладателя до конца 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"B соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить обществу с ограниченной ответственностью "Герофарм" использование изобретений, охраняемых российскими патентами (RU) № 2434019, 2643515, 2657573, 2768283, 2777600, принадлежащими компании "НОВО НОРДИСК A/C" (DK), по 31 декабря 2026 г. включительно без согласия компании "НОВО НОРДИСК А/С" (DK) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 года.
