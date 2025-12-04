В Японии появится новое разведывательное агентство, пишут СМИ

Ожидается, что законопроект о создании нового разведывательного агентства будет внесен в ходе очередной сессии парламента уже в 2026 году.

Издание отмечает, что новое агентство будет поставлено в один ряд с Советом национальной безопасности (NSS), который курирует вопросы внешней политики и обороны, и будет отвечать за противодействие иностранным разведоперациям, киберугрозам, распространению дезинформации и попыткам оказания внешнего влияния на выборы.