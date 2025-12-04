https://ria.ru/20251204/japonija-2059719193.html
В Японии появится новое разведывательное агентство, пишут СМИ
В Японии появится новое разведывательное агентство, пишут СМИ - РИА Новости, 04.12.2025
В Японии появится новое разведывательное агентство, пишут СМИ
Национальное разведывательное агентство Японии, которое станет единым координационным центром и будет напрямую подчинено канцелярии премьер-министра, может... РИА Новости, 04.12.2025
В Японии появится новое разведывательное агентство, пишут СМИ
ТОКИО, 4 дек - РИА Новости.
Национальное разведывательное агентство Японии, которое станет единым координационным центром и будет напрямую подчинено канцелярии премьер-министра, может начать свою работу уже в 2026 году, сообщает издание "Никкэй
".
Сейчас разведывательные функции в Японии
распределены между несколькими ведомствами: МИД, министерством обороны, главным полицейским управлением, агентством общественной безопасности и информационно-аналитическим управлением при кабинете министров. Создание нового ведомства призвано устранить подобное разделение.
Ожидается, что законопроект о создании нового разведывательного агентства будет внесен в ходе очередной сессии парламента уже в 2026 году.
Издание отмечает, что новое агентство будет поставлено в один ряд с Советом национальной безопасности (NSS), который курирует вопросы внешней политики и обороны, и будет отвечать за противодействие иностранным разведоперациям, киберугрозам, распространению дезинформации и попыткам оказания внешнего влияния на выборы.