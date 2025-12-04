Рейтинг@Mail.ru
СМИ: важный союзник Киева внезапно отказался от его поддержки
05:10 04.12.2025
СМИ: важный союзник Киева внезапно отказался от его поддержки
в мире
украина
киев
рим
джорджа мелони
антонио таяни
гуидо крозетто
нато
украина
киев
рим
в мире, украина, киев, рим, джорджа мелони, антонио таяни, гуидо крозетто, нато, мид италии
В мире, Украина, Киев, Рим, Джорджа Мелони, Антонио Таяни, Гуидо Крозетто, НАТО, МИД Италии
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заявление главы МИД Италии Антонио Таяни о прекращении участия в программе поставок вооружения Украине свидетельствует о пересмотре Римом своей политики военной помощи Киеву, пишет агентство Bloomberg.
"Эти заявления — самый явный признак того, что правительство Джорджи Мелони изменило свою стратегию в отношении Украины после того, как у него закончились средства и возникла напряженность внутри правящей коалиции", — говорится в материале.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На Западе только сейчас заметили коррупцию на Украине, заявили в Италии
Вчера, 17:40
Как считает издание, хотя правительство Мелони настаивает на продолжении поддержки Киева, оно также стало первым в Европе, кто прямо заявил о нецелесообразности поставок Украине дополнительного вооружения во время переговоров о прекращении огня.
Ранее Антонио Таяни выразил надежду на то, что в скором времени Украине больше не понадобится оружие. Он назвал преждевременным участие Рима в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины.
В ноябре газета Repubblica сообщила, что Мелони отменила визит министра обороны Гуидо Крозетто в Вашингтон, где тот должен был одобрить первый транш инвестиций на покупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Мелони заявила о готовности Италии способствовать урегулированию на Украине
22 ноября, 13:41
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружений через добровольческие взносы стран-членов альянса. Министр финансов США Скотт Бессент заявил 20 августа, что Соединенные Штаты продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Вид города Рима - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Италии заявили, что конфликт на Украине не показывает признаков разрядки
17 ноября, 23:46
 
В миреУкраинаКиевРимДжорджа МелониАнтонио ТаяниГуидо КрозеттоНАТОМИД Италии
 
 
