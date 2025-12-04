СМИ: важный союзник Киева внезапно отказался от его поддержки

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заявление главы МИД Италии Антонио Таяни о прекращении участия в программе поставок вооружения Украине свидетельствует о пересмотре Римом своей политики военной помощи Киеву, пишет агентство Bloomberg.
"Эти заявления — самый явный признак того, что правительство Джорджи Мелони изменило свою стратегию в отношении Украины после того, как у него закончились средства и возникла напряженность внутри правящей коалиции", — говорится в материале.
Ранее Антонио Таяни выразил надежду на то, что в скором времени Украине больше не понадобится оружие. Он назвал преждевременным участие Рима в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины.
В ноябре газета Repubblica сообщила, что Мелони отменила визит министра обороны Гуидо Крозетто в Вашингтон, где тот должен был одобрить первый транш инвестиций на покупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружений через добровольческие взносы стран-членов альянса. Министр финансов США Скотт Бессент заявил 20 августа, что Соединенные Штаты продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.