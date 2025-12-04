Рейтинг@Mail.ru
"Интер" разгромил "Венецию" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
01:38 04.12.2025
"Интер" разгромил "Венецию" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
"Интер" разгромил "Венецию" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Миланский "Интер" одержал крупную победу над "Венецией" в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
/20251203/futbol-2059643984.html
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Миланский "Интер" одержал крупную победу над "Венецией" в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Маркус Тюрам (34-я и 51-я минуты), мячи также забили Анди Диуф (18), Франческо Эспозито (20) и Анж-Йоан Бонни (76). У "Венеции" отличился Ричи Саградо (66).
Кубок Италии
03 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Интер М
5 : 1
Венеция
18‎’‎ • Энди Диуф
(Давиде Фраттези)
20‎’‎ • Франческо Пио Эспозито
34‎’‎ • Маркус Тюрам
(Петр Зелиньский)
51‎’‎ • Маркус Тюрам
(Давиде Фраттези)
76‎’‎ • Анж-Йоан Бонни
(Генрих Мхитарян)
66‎’‎ • Ричи Саградо
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале "Интер" сыграет с победителем матча "Рома" - "Торино".
