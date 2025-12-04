https://ria.ru/20251204/inter-2059662752.html
"Интер" разгромил "Венецию" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Миланский "Интер" одержал крупную победу над "Венецией" в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
