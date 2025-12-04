Министр обороны Индии сообщил о расширении сотрудничества с Россией

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе 22-го заседания Индийско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству подчеркнул новые возможности для расширения сотрудничества между двумя странами в области передовых технологий.
"Раджнатх Сингх выразил решимость правительства Индии наращивать потенциал своей отечественной оборонной промышленности как для внутреннего производства, так и для экспорта в рамках концепции "Атманирбхар Бхарат" (самодостаточная Индия). Он также подчеркнул новые возможности для расширения сотрудничества между двумя странами в области передовых технологий", - сообщило минобороны Индии по итогам заседания.
Отмечается, что по итогам встречи министры обороны Индии и России подписали протокол 22-го заседания Индийско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, в котором были обозначены текущие и перспективные области сотрудничества.