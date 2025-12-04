Рейтинг@Mail.ru
20:31 04.12.2025
Министр обороны Индии сообщил о расширении сотрудничества с Россией
Министр обороны Индии сообщил о расширении сотрудничества с Россией
в мире, индия, россия, раджнатх сингх, визит путина в индию
В мире, Индия, Россия, Раджнатх Сингх, Визит Путина в Индию
Министр обороны Индии сообщил о расширении сотрудничества с Россией

© AP PhotoМинистр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи в Нью-Дели
© AP Photo
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи в Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе 22-го заседания Индийско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству подчеркнул новые возможности для расширения сотрудничества между двумя странами в области передовых технологий.
"Раджнатх Сингх выразил решимость правительства Индии наращивать потенциал своей отечественной оборонной промышленности как для внутреннего производства, так и для экспорта в рамках концепции "Атманирбхар Бхарат" (самодостаточная Индия). Он также подчеркнул новые возможности для расширения сотрудничества между двумя странами в области передовых технологий", - сообщило минобороны Индии по итогам заседания.
Отмечается, что по итогам встречи министры обороны Индии и России подписали протокол 22-го заседания Индийско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, в котором были обозначены текущие и перспективные области сотрудничества.
Минобороны Индии сообщило о впечатляющем прогрессе сотрудничества с Россией
Вчера, 19:34
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
