Шапша обсудил с индийскими партнерами проект фармзавода в Калужской области

"Провели переговоры с представителями группы компаний "БДР Фармасьютикалз". Обсудили инвестпроект по созданию завода по производству активных фармацевтических субстанций в нашем регионе, прежде всего – для лечения онкологии", - рассказал губернатор.

По его словам, это будет совместное предприятие с одной из лидирующих российских биофармацевтических компаний, которая занимается разработкой и производством социально значимых лекарств, инновационных медикаментов и активных фармацевтических субстанций - "Фармасинтез".