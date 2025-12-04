Шапша обсудил с индийскими партнерами проект фармзавода в Калужской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с индийскими деловыми партнерами проект строительства в регионе завода по производству активных фармацевтических субстанций, прежде всего, для лечения онкологии.
Шапша сообщил в Telegram-канале, что делегация Калужской области работает на Российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели. В планах Шапши – выступление на сессии, посвященной фармацевтике, а также переговоры, подписание соглашения.
"Основные темы для нас – фарма, студенческий обмен, развитие культурных связей", - отметил глава региона.
Шапша подчеркнул, что Калужская область расширяет сотрудничество с индийскими партнерами для лечения тяжелых заболеваний.
"Провели переговоры с представителями группы компаний "БДР Фармасьютикалз". Обсудили инвестпроект по созданию завода по производству активных фармацевтических субстанций в нашем регионе, прежде всего – для лечения онкологии", - рассказал губернатор.
По его словам, это будет совместное предприятие с одной из лидирующих российских биофармацевтических компаний, которая занимается разработкой и производством социально значимых лекарств, инновационных медикаментов и активных фармацевтических субстанций - "Фармасинтез".
Калужский губернатор отметил, что Индия в числе мировых лидеров в производстве фармпродукции.
"А в Калужской области создан крупнейший в России фармкластер. За 5 лет объемы производства в нем выросли в 2,5 раза. У нас в регионе крепкая научная школа. Мы предлагаем инвесторам выгодные условия для создания новых производств. Готовим квалифицированных специалистов. Вместе мы сможем многое сделать для развития фармацевтики", - написал Шапша, подчеркнув, что это сотрудничество поможет тысячам людей в России и других странах сохранить здоровье.
