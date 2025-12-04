Рейтинг@Mail.ru
Моди заявил, что рад приветствовать Путина в Индии
17:41 04.12.2025 (обновлено: 19:45 04.12.2025)
Моди заявил, что рад приветствовать Путина в Индии
Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что рад приветствовать российского президента Владимира Путина в Индии, назвав его своим другом. РИА Новости, 04.12.2025
Моди заявил, что рад приветствовать Путина в Индии

Моди назвал Путина своим другом

Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что рад приветствовать российского президента Владимира Путина в Индии, назвав его своим другом.
Российский лидер прилетел в Индию с двухдневным государственным визитом. Президентский борт в четверг вечером приземлился на авиабазе Палам.
"Рад приветствовать своего друга президента Путина в Индии. С нетерпением жду нашего взаимодействия позднее сегодня вечером и завтра", - написал Моди в соцсети X.
Также он добавил, что дружба между Индией и Россией проверена временем, она принесла огромную пользу двум народам.
