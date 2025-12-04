https://ria.ru/20251204/indiya-2059851757.html
Моди заявил, что рад приветствовать Путина в Индии
Моди заявил, что рад приветствовать Путина в Индии - РИА Новости, 04.12.2025
Моди заявил, что рад приветствовать Путина в Индии
Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что рад приветствовать российского президента Владимира Путина в Индии, назвав его своим другом. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T17:41:00+03:00
2025-12-04T17:41:00+03:00
2025-12-04T19:45:00+03:00
индия
визит путина в индию — 2025
владимир путин
нарендра моди
в мире
индия
Новости
ru-RU
Моди заявил, что рад приветствовать Путина в Индии
Моди назвал Путина своим другом