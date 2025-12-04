Рейтинг@Mail.ru
Путина в Индии встретили танцами и музыкой - РИА Новости, 04.12.2025
17:15 04.12.2025
Путина в Индии встретили танцами и музыкой
Президента России Владимира Путина в Индии встретили танцами, музыкой и красной ковровой дорожкой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Президента России Владимира Путина в Индии встретили танцами, музыкой и красной ковровой дорожкой, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер прилетел в Индию с двухдневным государственным визитом. Президентский борт в четверг вечером приземлился на авиабазе Палам. Российского лидера встречал премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Перед трапом самолета президента расстелили красную дорожку, вдоль которой выстроился почетный караул. Также Путина на авиабазе встретили индийские танцовщицы, которые исполнили традиционный приветственный танец.
После церемонии встречи лидеры сели в белый автомобиль Toyota премьера Моди и отправились на неформальную встречу.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Решение Моди встретить Путина у трапа было неожиданным, заявил Песков
ИндияНарендра МодиВладимир ПутинВизит Путина в Индию — 2025
 
 
