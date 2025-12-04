https://ria.ru/20251204/indiya-2059840901.html
Путина в Индии встретили танцами и музыкой
Президента России Владимира Путина в Индии встретили танцами, музыкой и красной ковровой дорожкой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2025
индия
Путина в Индии встретили танцами, музыкой и красной ковровой дорожкой