Моди прибыл в аэропорт Палам, куда вскоре прибудет Путин
Моди прибыл в аэропорт Палам, куда вскоре прибудет Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Моди прибыл в аэропорт Палам, куда вскоре прибудет Путин
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в аэропорт ВВС Индии Палам, где вскоре приземлится борт президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:19:00+03:00
2025-12-04T16:19:00+03:00
2025-12-04T16:37:00+03:00
визит путина в индию — 2025
владимир путин
нарендра моди
индия
индия
визит путина в индию — 2025, владимир путин, нарендра моди, индия
Визит Путина в Индию — 2025, Владимир Путин, Нарендра Моди, Индия
Моди прибыл в аэропорт Палам, куда вскоре прибудет Путин
Моди прибыл в аэропорт Палам, куда вскоре приземлится борт Путина
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в аэропорт ВВС Индии Палам, где вскоре приземлится борт президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
Рядом с белоснежным джипом индийского премьера занял место черный "Аурус" президента России.
.
На аэродроме идут последние приготовления, борт российского лидера ожидает трап.
Путин
4-5 декабря посетит Индию
по приглашению Моди
.
Авиабаза Палам, куда прибудет президентский борт, является одним из старейших объектов военной инфраструктуры Индии. Она была построена британцами во время Второй мировой войны, а после обретения Индией независимости в 1947 году перешла под управление штаба ВВС страны. Позднее часть территории аэродрома интегрировали в инфраструктуру современного международного аэропорта имени Индиры Ганди, что придало объекту уникальный гражданско-военный статус.
, что придало объекту уникальный гражданско-военный статус.
Авиабаза Палам используется для перелетов высших государственных деятелей Индии, встреч высокопоставленных иностранных гостей, а также для транспортировки личного состава и грузов в интересах вооруженных сил. На постоянной основе здесь дислоцируется авиакрыло ВВС, а также временно размещается другая авиатехника, осуществляющая транзитные перелеты, например, Ил-76 и Ан-32.
и Ан-32
.
Также на территории базы находится музей Военно-воздушных сил Индии, где представлена коллекция исторической авиатехники, памятных экспонатов и артефактов, которые отражают развитие индийской военной авиации. Здесь же размещен стадион "Палам A", построенный в 1958 году для матчей по крикету среди сотрудников аэродрома. Однако его посещение ограничено, поскольку он находится в закрытой военной зоне.