https://ria.ru/20251204/indiya-2059797385.html
Путин по прилете в Индию может поехать с Моди в одной машине
Путин по прилете в Индию может поехать с Моди в одной машине - РИА Новости, 04.12.2025
Путин по прилете в Индию может поехать с Моди в одной машине
Президент России Владимир Путин по прилете в Индию может поехать с премьером страны Нарендрой Моди в одной машине, сообщает телеканал India Today со ссылкой на... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T15:46:00+03:00
2025-12-04T15:46:00+03:00
2025-12-04T15:47:00+03:00
в мире
индия
россия
нарендра моди
владимир путин
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059762292_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_c53e5086eca53e0d323a59d654a05d16.jpg
https://ria.ru/20251204/indiya-2059787664.html
индия
россия
в мире, индия, россия, нарендра моди, владимир путин, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
