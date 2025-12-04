Рейтинг@Mail.ru
Путин по прилете в Индию может поехать с Моди в одной машине - РИА Новости, 04.12.2025
15:46 04.12.2025 (обновлено: 15:47 04.12.2025)
Путин по прилете в Индию может поехать с Моди в одной машине
Путин по прилете в Индию может поехать с Моди в одной машине
Путин по прилете в Индию может поехать с Моди в одной машине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПортрет Владимира Путина в Дели
Портрет Владимира Путина в Дели
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по прилете в Индию может поехать с премьером страны Нарендрой Моди в одной машине, сообщает телеканал India Today со ссылкой на источники.
Ранее телеканал информировал о том, что Путина в аэропорту в Индии может встретить премьер-министр Моди.
"Оба лидера могут покинуть аэропорт в одном транспортном средстве", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники.
В четверг начнется двухдневный государственный визит Путина в Индию, в ходе которого российский лидер обсудит с Моди вопросы двусторонних отношений и международной повестки.
Встреча Путина в аэропорту Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Индийские танцовщицы встретят Путина в аэропорту
