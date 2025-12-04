Женщина на улице в Дели

Более 200 плакатов с портретом Путина разместили в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Корреспондент РИА Новости насчитал более 200 плакатов с портретом президента РФ Владимира Путина и приветствиями на русском языке, размещенных на протяжении около 20 километров между аэропортом и центром города.

Президент РФ 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).

По пути из аэропорта в город установили более 200 плакатов с портретом российского лидера и надписью "Добро пожаловать" на русском языке.