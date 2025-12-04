Рейтинг@Mail.ru
Более 200 плакатов с портретом Путина разместили в Нью-Дели - РИА Новости, 04.12.2025
13:31 04.12.2025
Более 200 плакатов с портретом Путина разместили в Нью-Дели
Более 200 плакатов с портретом Путина разместили в Нью-Дели
в мире
россия
индия
владимир путин
нью-дели
визит путина в индию — 2025
в мире, россия, индия, владимир путин, нью-дели, визит путина в индию — 2025
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Нью-Дели, Визит Путина в Индию — 2025
Более 200 плакатов с портретом Путина разместили в Нью-Дели

В Индии установили 200 плакатов с портретом Путина и приветствиями на русском

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЖенщина на улице в Дели
Женщина на улице в Дели - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Женщина на улице в Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Корреспондент РИА Новости насчитал более 200 плакатов с портретом президента РФ Владимира Путина и приветствиями на русском языке, размещенных на протяжении около 20 километров между аэропортом и центром города.
Президент РФ 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).
По пути из аэропорта в город установили более 200 плакатов с портретом российского лидера и надписью "Добро пожаловать" на русском языке.
Кроме того, вдоль дорог разместили российские и индийские флаги.
В Индии к приезду Путина создали его портрет из песка
Вчера, 12:59
 
